Sertab Erener koronavirüse yakalandı! Konser ertelendi - Son Dakika
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Sertab Erener koronavirüse yakalandı! Konser ertelendi

27.07.2022 09:32

57 yaşındaki şarkıcı Sertab Erener, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu nedenle Erener'in bu akşam İstanbul'da vereceği konser de ertelendi. Şarkıcının sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vakalar yeniden artmaya başladı. Güçlü sesiyle Türk müziğine damga vuran 57 yaşındaki başarılı şarkıcı Sertab Erener de koronavirüse yakalandı. Erener kötü haberi de sosyal medya hesabından verdi.

KONSERİ ERTELENDİ

Beşiktaş Kültür Merkezi'nden yapılan açıklamada ise Erener'in koronavirüse yakalanması sebebiyle, 27 Temmuz'da düzenlenecek olan konserin iptal edildiği duyuruldu. Başarılı ismin bugün Harbiye Açıkhava'da gerçekleşecek olan konseri de 18 Ekim'e ertelendi.

Öte yandan evinde karantinaya giren Sertab Erener'in sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

57 yaşındaki Sertab Erener koronavirüse yakalandı
57 yaşındaki Sertab Erener koronavirüse yakalandı
57 yaşındaki Sertab Erener koronavirüse yakalandı
57 yaşındaki Sertab Erener koronavirüse yakalandı
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Son Dakika Magazin Sertab Erener koronavirüse yakalandı! Konser ertelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sertab Erener koronavirüse yakalandı! Konser ertelendi - Son Dakika
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