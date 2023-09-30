6. kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Mehmet Ali Erbil'e İbrahim Tatlıses'ten rest: Benden önce evlenemezsin - Son Dakika

6. kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Mehmet Ali Erbil'e İbrahim Tatlıses'ten rest: Benden önce evlenemezsin

Son Güncelleme: 30.09.2023 11:30

Mehmet Ali Erbil, 5 aydır aşk yaşadığı 40 yaş küçük sevgilisiyle evlilik kararı aldı. Yakın arkadaşının evlenmesine karşı çıkan İbrahim Tatlıses ''Benden önce evlenemezsin'' dedi.

66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, 5 aydır birlikte olduğu 26 yaşındaki Gülseren Ceylan'a evlilik teklifi etti. Yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil'in 6. kez nikah masasına oturmaya hazırlandığını öğrenen İbrahim Tatlıses ise "Benden önce olmaz" diyerek karşı çıktı.

"TATLISES BU SAATTEN BİZİ ONLAR SEÇER, BİZ SEÇEMEYİZ' DEDİ"

Sevgilisiyle kamera karşısına geçerek soruları yanıtlayan Mehmet Ali Erbil, İbrahim Tatlıses ile arasında geçen telefon sohbetini anlattı. Tatlıses'in kendisine bir şart koyduğunu söyleyen Erbil, "İbrahim (Tatlıses) beni aradı. 'Sakın benden önce evlenme' dedi. Bir tek ondan tepki oldu, 'benden önce evlenemezsin' diye. Bizi bundan sonra onlar seçecek, biz daha seçemeyiz' dedi. Bizler biraz daha unu elemiş insanlarız" dedi.

6. kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Mehmet Ali Erbil'e İbrahim Tatlıses'ten rest: Benden önce evlenemezsin

"EVLİLİK OLURSA ÇOCUK DÜŞÜNÜYORUZ"

Kız arkadaşıyla mutlu bir ilişkisi olduğunu söyleyen Erbil, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna da "Olursa evlilik çocuk düşünüyoruz. Al Pacino'nun bile oldu 83 yaşında. Onun hiç çocuğu yok, niye olmasın ki?" cevabını verdi.

6. kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Mehmet Ali Erbil'e İbrahim Tatlıses'ten rest: Benden önce evlenemezsin
6. kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Mehmet Ali Erbil'e İbrahim Tatlıses'ten rest: Benden önce evlenemezsin

İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 6. kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Mehmet Ali Erbil'e İbrahim Tatlıses'ten rest: Benden önce evlenemezsin - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6. kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Mehmet Ali Erbil'e İbrahim Tatlıses'ten rest: Benden önce evlenemezsin - Son Dakika
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