6. kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Mehmet Ali Erbil'e İbrahim Tatlıses'ten rest: Benden önce evlenemezsin

66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, 5 aydır birlikte olduğu 26 yaşındaki Gülseren Ceylan'a evlilik teklifi etti. Yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil'in 6. kez nikah masasına oturmaya hazırlandığını öğrenen İbrahim Tatlıses ise "Benden önce olmaz" diyerek karşı çıktı.

"TATLISES BU SAATTEN BİZİ ONLAR SEÇER, BİZ SEÇEMEYİZ' DEDİ"

Sevgilisiyle kamera karşısına geçerek soruları yanıtlayan Mehmet Ali Erbil, İbrahim Tatlıses ile arasında geçen telefon sohbetini anlattı. Tatlıses'in kendisine bir şart koyduğunu söyleyen Erbil, "İbrahim (Tatlıses) beni aradı. 'Sakın benden önce evlenme' dedi. Bir tek ondan tepki oldu, 'benden önce evlenemezsin' diye. Bizi bundan sonra onlar seçecek, biz daha seçemeyiz' dedi. Bizler biraz daha unu elemiş insanlarız" dedi.

"EVLİLİK OLURSA ÇOCUK DÜŞÜNÜYORUZ"

Kız arkadaşıyla mutlu bir ilişkisi olduğunu söyleyen Erbil, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna da "Olursa evlilik çocuk düşünüyoruz. Al Pacino'nun bile oldu 83 yaşında. Onun hiç çocuğu yok, niye olmasın ki?" cevabını verdi.