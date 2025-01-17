7 yıldır birliktelerdi! Simge Sağın ayrılığı sosyal medyadan duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

7 yıldır birliktelerdi! Simge Sağın ayrılığı sosyal medyadan duyurdu

Geniş Video İzle

Sahne şovları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Simge Sağın, 2018 yılından bu yana çalıştığı menajeriyle yollarını ayırdığını duyurdu. Sağın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "2018'den itibaren menajerlik görevimi üstlenen Özgür Aras ile ortaklaşa kararımız neticesinde, sevgi ve saygı çerçevesinde 15 Ocak itibariyle ayrılma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

17.01.2025 07:53  Güncelleme: 08:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir dönem adı Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile anılan ünlü şarkıcı Simge Sağın, aşk iddialarını yalanlamıştı. Sağın dedikodulara "Icardi benim kısmetimi kapatıyor" açıklamasıyla son noktayı koymuştu.

Sahne şovları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Sağın, şimdi de sosyal medya hesabından yaptığı ayrılık açıklamasıyla konuşuldu.

7 yıldır birliktelerdi! Simge Sağın ayrılığı sosyal medyadan duyurdu

7 YILDIR BİRLİKTELERDİ

Instagram hesabından paylaşım yapan Simge, menajeriyle yollarını ayırdığını açıkladı. Ünlü şarkıcı açıklamasında, "2018'den itibaren menajerlik görevimi üstlenen Özgür Aras ile ortaklaşa kararımız neticesinde, sevgi ve saygı çerçevesinde 15 Ocak itibarıyla ayrılma kararı aldık. Yeni menajerlik şirketimle ilgili bilgilendirme yakında yapılacaktır. Sevgilerimle Simge Sağın" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından ise Sağın'ın yeni menajerinin kim olacağı merak konusu oldu.

7 yıldır birliktelerdi! Simge Sağın ayrılığı sosyal medyadan duyurdu

Sosyal Medya, Simge Sağın, Özgür Aras, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin 7 yıldır birliktelerdi! Simge Sağın ayrılığı sosyal medyadan duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Murat Karaca:
    Halkın ihtiyacı olan haber niteliği taşıyan bilgileri sunun arkadaş, boş haber aptal haber 54 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    daldan dala grospu yaprak yemeden duramıyolar 19 9 Yanıtla
  • Ali :
    Araba Lastigi gibi, profiline göre yazlik kislik degistirir gibi Koca degistiriyorlar 19 7 Yanıtla
  • ibrahim sari:
    Biraz kalitenizi yükselterek daha düzgün haber yapabilir misiniz. Bize ne arkadaş kimin kiminle ne yaptığından. 21 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    yeni menejeri wanda nara olacak ?? 20 0 Yanıtla
  • Mlh Anl:
    amanda ne haber.Oğlum haber yoksa boş bırakın gitsin sayfayı 16 0 Yanıtla
  • res:
    İcardiyle birleşecek muhtemelen ayrıkdığına göre 6 2 Yanıtla
  • Nejat Genc:
    yani, demek istiyor ki.... 2 3 Yanıtla
  • Süreyya Ağıl:
    Bizene yahu Haber niteliği ne bunun? Menajerinden ayrılmış mış mış Bir çok kişi içinde bir anlam ifade etmiyordur bunu yazan admin istifa et bence 3 0 Yanıtla
  • aragorn:
    simgeye 1 bu habere 5 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:35 Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
17:07 Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz
16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
23:48 Ünlü market zinciri halka arz ediliyor Ünlü market zinciri halka arz ediliyor
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
23:24 Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü
23:19 CHP’den Rıza Akpolat’a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı CHP'den Rıza Akpolat'a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı
22:56 Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti
22:55 İstanbul’da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33’ü hayatını kaybetti İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 18:00:53. #1.13#
SON DAKİKA: 7 yıldır birliktelerdi! Simge Sağın ayrılığı sosyal medyadan duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.