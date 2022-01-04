74 yaşındaki oyuncu Erdal Özyağcılar, koronavirüse yakalandı

Dün akşam Hoş Geldin Boyacı filmi için sahne almaya hazırlanan oyuncu Erdal Özyağcılar'ın tedbir amaçlı yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Haberi sosyal medya hesabından veren oyuncu, sağlık durumundan da bahsetti.

"OMICRON OLDUM"

Hiçbir belirti taşımadığını söyleyen Özyağcılar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımında "Bir bakıma iyi haber iki Sinovac, iki Biontech olmuştum, Omicron oldum… Ve beşinci aşımı da doğal yollarla oluverdim. Grip gibi bir şey… Ama siz gene de dikkatli olun… Aşılarınızı yaptırın. Kutlamaydı mutlamaydı kapalı yerlerden uzak durun. Bir hafta on gün sonra sahnedeyim. Sizlerin yüreğime akan sıcacık sevginizle karşı karşıya olacağım. Geçmiş olsun dileklerini gönderen herkese teşekkürler" dedi.

Bir de video paylaşan oyuncu, "Merak etmeyin aşılıyım, şahaneyim. Akşam oyun var diye önlem olarak PCR yaptırdım, hiçbir belirtim yok taş gibiyim" şeklinde konuştu.

OYUN ERTELENDİ

Erdal Özyağcılar ayrıca Berna Laçin ve Gözde Çetiner ile başrolünü paylaştığı bu akşam ve önümüzdeki 10 gün içerisinde gerçekleşmesi beklenen 'Hoş Geldin Boyacı' isimli tiyatro oyununun gösteriminin ertelendiğini duyurdu. Seyircilere seslenen Özyağcılar, "Biletleri iptal etmeyin 10 gün sonra görüşürüz" dedi.