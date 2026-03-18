8 gündür hastanede olan Yasemin Yürük gözyaşlarını tutamadı: Herkesi tanıma fırsatım oldu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir döneme damga vuran Grup Hepsi'nin yıldızlarından Yasemin Yürük'ten yeni bir paylaşım geldi. Yaptığı yürüyüş sırasında düşerek ayağını kıran ünlü isim, hastane odasında çektiği videoda gözyaşlarına hakim olamadı Bu süreçte herkesi tanıma fırsat bulduğunu ifade eden Yürük, "Çok zor birkaç gün geçirdim. Ağrım tarifsiz. Bu normal bir kırık değil; öncelikle bunu söyleyebilirim. Eğer bir dostunuz, arkadaşınız bu kadar uzun süre hastanede kalıyorsa bilin ki durum ciddi" dedi.

Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun eski üyelerinden Yasemin Yürük, geçtiğimiz günlerde Etiler'de yürüyüş yaptığı sırada talihsiz bir kaza geçirdi. Dengesini kaybedip yere düşen Yürük'ün ayağı iki yerden kırıldı, ünlü şarkıcı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sekiz gündür hastanede tedavisi süren Yürük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı süreci anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Kırığın boyutunun oldukça ciddi olduğunu ifade eden Yürük, şunları söyledi: "Bir süredir hastanedeyim, tam bir haftadır. Yarın eve çıkacağız inşallah. Yani bugün 8'inci günümüz, 9'uncu günümüzde eve çıkacağız. Ağrı kesicilerin etkisiyle birkaç paylaşım yapabilmiştim ama şu an serum almıyoruz; eve geçeceğim diye çok mutluyum.

"AĞRIM TARİFSİZ BU NORMAL BİR KIRIK DEĞİL"

Çok zor birkaç gün geçirdim. Ağrım tarifsiz. Bu normal bir kırık değil; öncelikle bunu söyleyebilirim. Eğer bir dostunuz, arkadaşınız bu kadar uzun süre hastanede kalıyorsa bilin ki durum ciddi. Benim kırığım, ön kaval kemiğimde meydana geldi ve oraya platin takıldı. Çok ağır ağrılar çekiyorum. Benimle aynı şeyi yaşayanlar bana mesaj attı, aradı, sordular, tavsiye verdiler; çok teşekkür ederim size.

"BU SÜREÇTE HERKESİ TANIMA FIRSATIM OLDU"

Bu kadar uzun süre hastanede kalan bir dostunuz varsa, onu ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Bu süreçte herkesi tanıma fırsatım oldu, aslında çok da iyi oldu. Çok şanslıyım ki pırlanta kalpli arkadaşlarım, dostlarım varmış. Anlatamayacağım bir ağrı çekiyorum; inşallah en kısa zamanda yürüyebileceğim. Şu an his kaybı var ama geçecek inşallah. Dualarınızı eksik etmeyin, başka bir şey söyleyemiyorum. Teşekkürler."

Magazin, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ve ABD’ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
İmamın cemaate telefon tepkisi: Kimisinde ’Bartın çiftetellisi’, kimisinde ’Azdavaylı Safiye’ çalıyor İmamın cemaate telefon tepkisi: Kimisinde 'Bartın çiftetellisi', kimisinde 'Azdavaylı Safiye' çalıyor
Como’dan Diego Carlos kararı Como'dan Diego Carlos kararı
Ramazan Bayramı’nda otoyol, köprü ve toplu taşıma ücretsiz Ramazan Bayramı'nda otoyol, köprü ve toplu taşıma ücretsiz
Dereye düşen 4 yaşındaki Abdullah hayatını kaybetti Dereye düşen 4 yaşındaki Abdullah hayatını kaybetti
Laricani’nin suikasttan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Laricani'nin suikasttan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Motosiklet Kazasında 1 Ay Evli Genç Hayatını Kaybetti Motosiklet Kazasında 1 Ay Evli Genç Hayatını Kaybetti
Arsenal rahatça çeyrek finale yükseldi Arsenal rahatça çeyrek finale yükseldi

20:13
Fenerbahçe’den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır
Fenerbahçe'den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır
20:10
İran, Riyad’a hava saldırısı düzenledi
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi
19:59
İngilizlerin kabusu Galatasaray
İngilizlerin kabusu Galatasaray
19:39
Bayramda yola çıkacaklar dikkat Artık tamamı sorgulanabilecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek
18:57
İran’ın yanıtı ağır oldu İsrail’in kritik havalimanını vurdular
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular
18:21
Talep Türkiye’den geldi Pakistan, Afganistan’a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
Talep Türkiye'den geldi! Pakistan, Afganistan'a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
18:03
Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı
Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı
17:13
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 21:00:40. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.