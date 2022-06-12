90'lı yılların pop yıldızı Bendeniz'den olaylı konser! Sahneye iki iğne vurdurup çıktı - Son Dakika
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90'lı yılların pop yıldızı Bendeniz'den olaylı konser! Sahneye iki iğne vurdurup çıktı

12.06.2022 17:43

90'lı yıllarda sahnelerin tozunu attıran pop yıldızı Bendeniz, uzun süreden sonra verdiği konserde eski günlerinden kesitler sundu. Rahatsızlığı olduğunu ve henüz iyileşmediğini söyleyen Bendeniz, sahneye iki kez iğne olup çıktı.

Canlı müzik keyfini misafirlerine yaşatan SahraZen'de hayranlarıyla hep birlikte unutulmaz şarkılarını söyleyen Bendeniz, yaşadığı sağlık problemine rağmen unutulmaz bir gece yaşattı.

SAHNEYE İKİ KEZ İĞNE OLUP ÇIKTI

Tam olarak iyileşmediğini belirten ünlü sanatçı sahne öncesi iki kez iğne vurulduğunu açıkladı. Sahnede ilk olarak 'Neler olacak" şarkısını seslendiren Bendeniz, hem kendi parçalarını hem de herkesçe sevilen şarkıları, geniş bir repertuarda dinleyicilere sundu. Enerjisiyle izleyenlerin mest eden sanatçı, söylediği şarkılarla hem duygusal anlar yaşattı hem de hareketli şarkılarıyla izlemeye gelen sevenlerini oynattı.

Bendeniz iki iğne vurdurup sahneye çıktı

BATERİ ŞOV YAPTI

Güzel şarkıcı, konser sırasında sürpriz yaparak bir ara baterinin başına geçip şov yaptı.

Bendeniz iki iğne vurdurup sahneye çıktı
Bendeniz iki iğne vurdurup sahneye çıktı
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Kaynak: Snob Magazin

Bendeniz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 90'lı yılların pop yıldızı Bendeniz'den olaylı konser! Sahneye iki iğne vurdurup çıktı - Son Dakika

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