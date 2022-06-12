90'lı yılların pop yıldızı Bendeniz'den olaylı konser! Sahneye iki iğne vurdurup çıktı

Canlı müzik keyfini misafirlerine yaşatan SahraZen'de hayranlarıyla hep birlikte unutulmaz şarkılarını söyleyen Bendeniz, yaşadığı sağlık problemine rağmen unutulmaz bir gece yaşattı.

SAHNEYE İKİ KEZ İĞNE OLUP ÇIKTI

Tam olarak iyileşmediğini belirten ünlü sanatçı sahne öncesi iki kez iğne vurulduğunu açıkladı. Sahnede ilk olarak 'Neler olacak" şarkısını seslendiren Bendeniz, hem kendi parçalarını hem de herkesçe sevilen şarkıları, geniş bir repertuarda dinleyicilere sundu. Enerjisiyle izleyenlerin mest eden sanatçı, söylediği şarkılarla hem duygusal anlar yaşattı hem de hareketli şarkılarıyla izlemeye gelen sevenlerini oynattı.

BATERİ ŞOV YAPTI

Güzel şarkıcı, konser sırasında sürpriz yaparak bir ara baterinin başına geçip şov yaptı.