ABD'li güzel oyuncu Holly Scarfone'nin ayağı takılınca olanlar oldu! Mini elbisesi açılınca kalçası göründü - Son Dakika
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ABD'li güzel oyuncu Holly Scarfone'nin ayağı takılınca olanlar oldu! Mini elbisesi açılınca kalçası göründü

21.06.2022 14:55

ABD'li genç oyuncu Holly Scarfone, gece eğlendiği mekandan çıktı. Yürürken sendeleyen Scarfone, mini elbisesinin açılması sonucu kalçasının görünmesiyle frikik verdi.

Kourtney Kardashian'ın çocuklarının babası olan Scott Disick genç oyuncu Holly Scarfone ile aşk yaşamaya başladı. Holly bu aşkla paparazzilerin de dikkatini çekmiş oldu.

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Holly Scarfone bu kez frikik haberleriyle gündeme geldi.

Model arkadaşı Anastasia Karanikolao'nun 23'üncü doğum gününün kutlandığı mekandan bir arkadaşı ile beraber çıkan Netflix yıldızı, topuklu ayakkabısı yere takılınca dengesini kaybetti.

Genç yıldız, arkadaşının yardımı ile düşmekten kurtuldu fakat eğilince kalçası göründü. Kazadan birkaç saat önce Holly, Instagram hikayesinde yaptığı paylaşımda kusursuz vücudunu sergilemişti.

Scott Disick
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Kourtney Kardashian, Scott Disick, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin ABD'li güzel oyuncu Holly Scarfone'nin ayağı takılınca olanlar oldu! Mini elbisesi açılınca kalçası göründü - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'li güzel oyuncu Holly Scarfone'nin ayağı takılınca olanlar oldu! Mini elbisesi açılınca kalçası göründü - Son Dakika
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