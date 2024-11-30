Acun Ilıcalı\'dan eşi Çağla\'ya övgü dolu sözler: Kendini göstermeye çalışanlardan değil

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Hülya Avşar'ın "Bir Hülya Avşar Sohbeti" isimli YouTube kanalına konuk olan Acun Ilıcalı, özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda çok konuşulan bir düğünle dünyaevine girdiği Ayça Çağla Altunkaya'yı öve öve bitiremedi.

"ÇAĞLA ÇOK OLGUN BİR KIZ"

"Çağla'nın bu dönemdeki başarımda büyük etkisi var" diyen Ilıcalı'ya Hülya Avşar'dan destek geldi. Avşar, "Ben Çağla'yı çok seviyorum. Lütfen kimse alınmasın, Çağla çok olgun bir kız." ifadelerini kullandı.

"KENDİNİ GÖSTERMEYE ÇALIŞANLARDAN DEĞİL"

Avşar'ın eşine yönelik düşüncelerinden mutlu olduğunu ifade eden Acun Ilıcalı ise, "Ben buradayım diye kendini göstermeye çalışanlardan değil. Sağ olsun her zaman da derdimi dert etmiş, benimle hep ilgilenmiş, bu başarılı dönemimde de bir sorun yaşatmayarak beni hep iyi hissettirmiştir." dedi.

55 yaşındaki ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bir süredir birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya ile 4 Eylül'de Esma Sultan Yalısı'nda evlenmişti. Çiftin nikah şahitliklerini Esat Yontunç ile Ceren Kocakaplan yapmıştı. Ilıcalı'nın düğününün her detayı uzun bir süre gündemden düşmemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca, Ilıcalı ile TV8 kanalı ve Exxen dijital platform yetkilileri hakkında "yasa dışı bahsi teşvik ve reklam" suçu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın, UEFA Uluslar Ligi maçlarında gösterilen yasa dışı bahis reklamlarıyla ilgili olduğu öğrenilmişti.