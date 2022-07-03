Acun Ilıcalı'dan Genç Sevgilisine Romantik Kutlama - Son Dakika
Üye Girişi

Acun Ilıcalı'dan Genç Sevgilisine Romantik Kutlama

03.07.2022 01:21
Acun Ilıcalı'dan Genç Sevgilisine Romantik Kutlama

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte çekilmiş karesine yer veren Acun Ilıcalı "Çok şey yazarım ama yüzüne söylemek en güzeli..." sözleriyle yaptığı paylaşımı beğeni topladı.

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı uzun bir süredir sevgili olduğu Ayça Çağla Altunkaya ile mutlu bir birliktelik yaşıyor. Seda Başbuğ, Zeynep Yılmaz ve son olarak Şeyma Subaşı olmak üzere 3 kez evlenip boşanan Acun Ilıcalı aradığı aşkı Ayça Çağla Altunkaya da bulmuştu.

53 yaşındaki Acun Ilıcalı, 1999 Yalova doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya'nın yeni yaşını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Ilıcalı, sevgilisinin doğum gününü bu sözlerle kutladı: "Çok şey yazarım ama yüzüne söylemek en güzeli. Doğum günün kutlu olsun, yüzün hep gülsün. Nice mutlu yılların olsun." Doğum gününde yemeğe çıkan çiftin masasındaki kırmızı gül ise dikkat çekti.

İşte o paylaşım...

YORUMLAR
500
Survivor All Star'da Nisa'nın birinci olması bazı kesimin tepkisini çekmişti! Acun Ilıcalı SMS sıralamasını yayınladı Survivor All Star'da Nisa'nın birinci olması bazı kesimin tepkisini çekmişti! Acun Ilıcalı SMS sıralamasını yayınladı Survivor 2022 All Star'ı 2. olarak bitiren Adem, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı Survivor 2022 All Star'ı 2. olarak bitiren Adem, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı
Kaynak: Snob Magazin

Ayça Çağla Altunkaya, Acun Ilıcalı, Seda Başbuğ, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı'dan Genç Sevgilisine Romantik Kutlama - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 01:27:23. #1.13#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'dan Genç Sevgilisine Romantik Kutlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement