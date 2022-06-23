Acun Ilıcalı kızının mezuniyet töreninde 13 sene evli kaldığı eski eşi Zeynep Yılmaz'la birlikte poz verdi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın 2003–2016 yılları arasında evli kaldığı Zeynep Yılmaz'la birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Leyla Ilıcalı, liseden mezun oldu. Leyla Ilıcalı'yı töreninde anne, babası, ablası ve Esat Yontunç yalnız bırakmadı.

ESKİ EŞLER AYNI KAREDE

Kendisinden 30 yaş küçük Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı'nın katıldığı mezuniyette Zeynep Yılmaz ile poz verdi. Ilıcalı, kızı ve eski eşiyle verdiği pozlarını 14 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak "Canım kızım ne çabuk büyüdün de mezuniyetini kutladık… Öğretim hayatının babanın başaramadığı başarılarla dolu olacağından şüphem yok. Seni çok seviyorum" notunu düştü.