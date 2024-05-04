Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı son yolculuğuna uğurlandı

Acun Ilıcalı\'nın amcası Gürbüz Ilıcalı son yolculuğuna uğurlandı

Televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı'nın Kocaeli'de yaşayan amcası Gürbüz Ilıcalı (86) hayatını kaybetti. Gürbüz Ilıcalı'nın cenazesi İzmit Fevziye Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedildi. Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı. Acun Ilıcalı'nın Dominik'te olduğu ve cenazeye çelenk gönderdiği belirtildi. Gürbüz Ilıcalı'nın İzmit'te önemli hizmetleri olduğu ve hayırseverliği ile bilindiği ifade edildi.

04.05.2024 05:08
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Acun Ilıcalı'nın Kocaeli'de yaşayan amcası Gürbüz Ilıcalı (86) dün hayatını kaybetti. Geçmiş yıllarda Kocaeli'de il tarım müdürü olarak görev yapan ziraat yüksek mühendisi Gürbüz Ilıcalı'nın cenazesi, İzmit Fevziye Cami'ye getirildi.

Ilıcalı'nın cenazesi, cuma vakti İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Başiskele ilçesinde aile mezarlığında defnedildi.

Acun Ilıcalı'nın amcası son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Ilıcalı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker, eski bakanlar Osman Pepe ve Fikri Işık, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Acun Ilıcalı'nın amcası son yolculuğuna uğurlandı
ACUN ILICALI ÇELENK GÖNDERDİ

Acun Ilıcalı'nın Dominik'te olduğu ve bugün Kocaeli'ye geleceği öğrenildi. Acun Ilıcalı ve çok sayıda kişi, cenazeye çelenk gönderdi.

Acun Ilıcalı'nın amcası son yolculuğuna uğurlandı
"İzmit'te çok hatıralarımız var"

Gürbüz Ilıcalı'nın kardeşi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Abim Gürbüz Ilıcalı'nın İzmit'te önemli hizmetleri vardı. Bizim aile büyüğümüzdü. İzmit'te çok hatıralarımız var. Anne ve babamızı trafik kazasında kaybettik. Daha sonra abim Ergün ve yengem İlknur'u da trafik kazasında kaybettik" dedi. Mustafa Ilıcalı, abisi Gürbüz Ilıcalı'nın hayırseverliği ile de bilindiğini söyledi.

Acun Ilıcalı'nın amcası son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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