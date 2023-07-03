Acun Ilıcalı 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününe özel paylaşım yaptı. Ilıcalı genç sevgilisine jest üstüne jest yaptı.
Ünlü televizyoncu 13 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından Ayça Çağla Altunkaya ile çekilmiş pozlarını art arda paylaştı. Ilıcalı sevgilisiyle eğlenceli karelerine bir de romantik not iliştirdi.
Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan Ilıcalı "Duygularımı bugün kulağına söyledim, herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun" dedi.
Acun Ilıcalı, genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan da "Çok mutlu bir bir beraberliğim var. Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum. O dünya benim için çok rahatlatıcı" sözlerini kullanmıştı.
İşte Acun Ilıcalı'nın romantik paylaşımı;
Son Dakika › Magazin › Acun Ilıcalı, Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın Doğum Gününü Romantik Bir Paylaşımla Kutladı - Son Dakika