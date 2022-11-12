Bakan Soylu'nun katıldığı deprem tatbikatında çalan Edis'in şarkısı gündem oldu! Şarkıcıdan ilk açıklama geldi

Düzce Depremi'nin 23'üncü yılı dolayısıyla depremin meydana geldiği saat 18.57'de Türkiye geneli ve KKTC'de "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" yapıldı.

SMS GÖNDERİLDİ

Beklenen gün geldi, gözler saat 18.57'ye çevrildi. AFAD son birkaç gündür vatandaşlara tatbikat mesajı gönderirken radyo, televizyon ve camilerden duyurular yapıldı.

TATBİKAT ANINDA EDİS'İN ŞARKISI ÇALDI

Tatbikat sırasında yaşan bir olay ise sosyal medyada gündem oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tatbikat sırasında verilen görüntülerinde ünlü şarkıcı Edis'in şarkısının duyulmasına kullanıcılar yorum yağdırdı.

EDİS'TEN YANIT GECİKMEDİ

Olayın gündem olması üzerine şarkıcı Edis açıklama yaptı. Edis konuyla ilgili, "Bana kendi şarkımla çök kapan yaptırdınız ya" dedi.