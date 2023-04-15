Afet bölgelerine giden Acun Ilıcalı, 30 bin depremzede çocuğu mutlu etti! 40 binden fazla oyuncak dağıttı - Son Dakika
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Afet bölgelerine giden Acun Ilıcalı, 30 bin depremzede çocuğu mutlu etti! 40 binden fazla oyuncak dağıttı

15.04.2023 10:09

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı deprem felaketlerinin ardından afet bölgesindeki çocuklar için çalışmalar yürüten Acun Ilıcalı, bayram öncesi anlamlı bir hamle yaptı. Ilıcalı, 30 bin depremzede çocuğun 40 binden fazla oyuncakla yüzünü güldürdü.

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizde ağır yıkımlara neden olan depremlerin ardından depremzede çocuklara moral vermeye devam ediyor.

ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI

Beş deprem bölgesine oyuncak gönderen Acun Ilıcalı, Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki konteyner kentleri ziyaret ederek çocuklara oyuncak dağıttı.Bir günde iki şehre giderek çocuklarla bir araya gelen Acun Ilıcalı, toplam beş bölgede 30 binden fazla çocuğa 40 bin oyuncak hediye etti. Aynı zamanda Acun Medya ekibi de Hatay'da da oyuncak dağıtımı yaptı.

YORUMLAR (1)
  • Muhammet Duman: Rabbim razı olsun.Rabbim daha çok versin.Kralsın Acun Bey.Başından beri her daim yardım ettin her konuda.Şahsım adına Çok Teşekkürederim. Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Kahramanmaraş, Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Afet bölgelerine giden Acun Ilıcalı, 30 bin depremzede çocuğu mutlu etti! 40 binden fazla oyuncak dağıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afet bölgelerine giden Acun Ilıcalı, 30 bin depremzede çocuğu mutlu etti! 40 binden fazla oyuncak dağıttı - Son Dakika
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