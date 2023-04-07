Afra Saraçoğlu'dan Mert Yazıcıoğlu hamlesi! Kendisini tek kalemde silen eski aşkını takipten çıkardı - Son Dakika
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Afra Saraçoğlu'dan Mert Yazıcıoğlu hamlesi! Kendisini tek kalemde silen eski aşkını takipten çıkardı

07.04.2023 15:10

Afra Saraçoğlu'dan, eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun kendisini takipten çıkması üzerine bir hamle geldi. Saraçoğlu, geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı aldığı Yazıcıoğlu'nu takipten çıktı.

2018 yılında İyi Oyun adlı filmin setinde tanışan Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu geçtiğimiz aralık ayında 4 yıllık ilişkilerini noktalayarak evlerini ayırdı. Yazıcıoğlu ayrılıktan kısa bir süre sonra Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Yazıcıoğlu'u sosyal medya hesabından 4 yıllık eski aşkını tek kalemde sildi.

AFRA'DA KARŞI HAMLE GELDİ

Dizisi reyting rekorları kıran ve başarıya giden basamakları hızla tırmanan Afra Saraçoğlu, 4 yıl ilişki yaşadığı Mert Yazıcıoğlu'nun bu hamlesine karşılık verdi. Güzel oyuncu, kendisini takipten çıkartan Yazıcıoğlu'nu bir gün sonra takip etmeyi bıraktı.

Afra Saraçoğlu kendisini tek kalemde silen eski aşkı Mert Yazıcıoğlu'nu Instagram'dan takip etmeyi bıraktı
Afra Saraçoğlu kendisini tek kalemde silen eski aşkı Mert Yazıcıoğlu'nu Instagram'dan takip etmeyi bıraktı
Afra Saraçoğlu kendisini tek kalemde silen eski aşkı Mert Yazıcıoğlu'nu Instagram'dan takip etmeyi bıraktı
Afra Saraçoğlu kendisini tek kalemde silen eski aşkı Mert Yazıcıoğlu'nu Instagram'dan takip etmeyi bıraktı
Afra Saraçoğlu kendisini tek kalemde silen eski aşkı Mert Yazıcıoğlu'nu Instagram'dan takip etmeyi bıraktı
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Son Dakika Magazin Afra Saraçoğlu'dan Mert Yazıcıoğlu hamlesi! Kendisini tek kalemde silen eski aşkını takipten çıkardı - Son Dakika


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