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Ahmet Dursun'la tek celsede boşanan Asena Demirbağ'dan şaşırtıcı sözler: Keşke adam gibi biriyle evlenseydim - Son Dakika

Ahmet Dursun'la tek celsede boşanan Asena Demirbağ'dan şaşırtıcı sözler: Keşke adam gibi biriyle evlenseydim

13.01.2022 10:24

Kasım ayında eski futbolcu Ahmet Dursun ile tek celsede boşandığı için gözyaşlarına boğulan Asena Demirbağ, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Demirbağ, bir takipçisinin evlilikle ilgili sorusu üzerine "Keşke adam gibi biriyle evlenseydim" dedi.

Bir dönem Survivor'da yarışan Ahmet Dursun, 2019 yılında kendisinden 19 yaş küçük Asena Demirbağ ile nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz sene ilk bebeklerini kucaklarına alan çift, kasım ayında tek celsede boşandı. Evliliğini kurtarmak için çaba sarf eden Demirbağ, boşandıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Şimdilerde çocuğuyla bir hayat sürdüren Demirbağ, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

"KEŞKE ADAM GİBİ BİRİYLE EVLENSEYDİM"

Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Asena Demirbağ, bir takipçisinin "Keşke evlenmeseydim diyor musun?" sorusuna "Keşke adam gibi biriyle evlenseydim diyorum" cevabını verdi. Demirbağ, bir başka takipçisinin "Neden ayrıldınız biz anlam veremedik" sorusuna da "İnan ben de senin gibi anlam veremedim. Düşündüm günlerce" yanıtını verdi.

Ahmet Dursun'la tek celsede boşanan Asena Demirbağ'dan tepki çekecek sözler: Keşke adam gibi biriyle evlenseydim

BOŞANDIKTAN SONRA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMAMIŞTI

Ahmet Dursun ile tek celsede boşanan Asena Demirbağ, 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak gözyaşları içinde "Yani çok üzgünüm böyle olmamalıydı. Ortada küçük bir çocuk varken boşanmak bu kadar kolay olmamalı. Ben boşanmayı istemedim bunu daha önce de söyledim. Bazı şeyler var, hiçbir şey gözüktüğü gibi değil ama kızım için böyle olması gerekiyor. Boşanmaya razı değildim kabul etmek zorunda kaldım çok üzgünüm. Ben ailemi karşıma almıştım. Ona çok inandığım için çok sevdiğim için. Yarı yolda kalmış hissediyorum" demişti.

Ahmet Dursun'la tek celsede boşanan Asena Demirbağ'dan tepki çekecek sözler: Keşke adam gibi biriyle evlenseydim
Ahmet Dursun'la tek celsede boşanan Asena Demirbağ'dan tepki çekecek sözler: Keşke adam gibi biriyle evlenseydim
Ahmet Dursun'la tek celsede boşanan Asena Demirbağ'dan tepki çekecek sözler: Keşke adam gibi biriyle evlenseydim
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Ahmet Dursun, Evlilik, Medya, Kasım, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ahmet Dursun'la tek celsede boşanan Asena Demirbağ'dan şaşırtıcı sözler: Keşke adam gibi biriyle evlenseydim - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ahmet Dursun'la tek celsede boşanan Asena Demirbağ'dan şaşırtıcı sözler: Keşke adam gibi biriyle evlenseydim - Son Dakika
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