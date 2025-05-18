Ahmet Uluçay Kütahya\'da Anıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ünlü yönetmen merhum Ahmet Uluçay anıldı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Kütahya Öğretmen Akademileri kapsamında, Türk sinemasının sıra dışı ismi Ahmet Uluçay, "Ahmet Uluçay ile Balıklara Şemsiye Yapmak" konulu söyleşiyle anıldı.

Programın konuğu, yönetmen ve sinema eleştirmeni Abdülhamit Güler oldu. Güler, Ahmet Uluçay'ın çocuk gözünden beslenen sinema dili, imkansızlıklar içindeki azmi ve evrensel bir sanat yolculuğuna uzanan hikayesini öğretmenlerle paylaştı.

Tavşanlı Belediyesi Ahmet Uluçay Müzesi'nde gerçekleşen etkinlikte, Tavşanlı belediye başkan yardımcısı Aziz Solmaz, Tavşanlı ilçe milli eğitim müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı, şube müdürü Murat Şahin, Ahmet Uluçay'ın ailesi, öğretmenler, basın mensupları ve sevenleri de yer aldı. Uluçay'ın hayatı boyunca tamamlayamadığı ancak hayalini kurduğu filme ithafen yazılan ve sözleri ile müziği Mehtap Yüksek'e ait olan şarkı, yine Mehtap Yüksek tarafından programda duygulu bir performansla seslendirildi.

Programda ayrıca Ahmet Uluçay'ın, fotoğrafları, aldığı ödüller ve kişisel eşyalarının yer aldığı müzedeki salon dolaşılması ile program sona erdi. - KÜTAHYA