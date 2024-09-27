Ahu Tuğba\'nın cenazesi 27 gün sonra özel bir tabutla İstanbul\'a getirildi

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Yeşilçamın efsane ismi Ahu Tuğba, 1 Eylül'de yaşadığı Miami'de hayatını kaybetmişti. Tuğba'nın cenazesi 27 gün sonra İstanbul'a getirildi. Uzun süre bekletilmesinden dolayı Ahu Tuğba'nın cenazesi, Türkiye'ye çelik tabutla nakledildi.

THY UÇAĞIYLA İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Ünlü sineması oyuncusu Ahu Tuğba, ABD'de birlikte yaşadığı kızı Anjelik Calvin'in evinde 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti. KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Tuğba'nın cenazesi, ABD'nin Miami eyaletinden kalkan THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Cenazeyi taşıyan uçak, saat 16.10'da İstanbul'a indi.

CENAZE ÇELİK TABUT İLE TÜRKİYE'YE NAKLEDİLECEK



Ahu Tuğba'nın cenazesi, ABD'deki prosedürler gereği, ölüm nedeni otopsi raporu çıkmadan 'şüpheli ölüm' kategorisine girmiş, yetkililer Tuğba'nın cenazesinin ülke dışına çıkarılmasına rapor çıkmadan izin vermemişti. Cenaze otopsi raporu çıksa da bu kez Adli Tıp Merkezi müdürünün izinde olması nedeniyle bir süre daha Miami'de bekletilmişti. Son olarak Anjelik Calvin'in kullanım süresi sona eren ABD pasaportunun yenilenme işlemlerinin de beklenildiği için cenaze tam 27 gün sonra Türkiye'ye getirilebildi. Uzun süre bekletilmesinden dolayı Ahu Tuğba'nın cenazesi, Türkiye'ye çelik tabutla nakledildi.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Hayatını kaybeden ünlü oyuncunun kızı Anjelik Calvin, annesinin sosyal medya hesabından cenaze işlemlerine ilişkin detayları aktaran bir paylaşımda bulundu. Calvin yaptığı paylaşımda, "Bu cumartesi (yarın) saat 11.00'de Beyoğlu Atlas Sineması'nda anma töreni olacaktır. Cenaze, Teşvikiye Camii'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Annemi birlikte dualarla uğurlayalım, dualarla gitsin" ifadelerini kullandı.