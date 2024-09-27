Ahu Tuğba'nın cenazesi 27 gün sonra özel bir tabutla İstanbul'a getirildi - Son Dakika
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Ahu Tuğba'nın cenazesi 27 gün sonra özel bir tabutla İstanbul'a getirildi

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Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 Eylül'de hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ahu Tuğba'nın cenazesi, Türk Hava Yolları'na ait Miami-İstanbul seferini yapan yolcu uçağıyla İstanbul'a getirildi. Cenaze işlemlerine ilişkin detayları aktaran kızı Anjelik Calvin, annesinin cenazesinin Teşvikiye Camii'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceğini duyurdu.

27.09.2024 17:49  Güncelleme: 18:10
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Yeşilçamın efsane ismi Ahu Tuğba, 1 Eylül'de yaşadığı Miami'de hayatını kaybetmişti. Tuğba'nın cenazesi 27 gün sonra İstanbul'a getirildi. Uzun süre bekletilmesinden dolayı Ahu Tuğba'nın cenazesi, Türkiye'ye çelik tabutla nakledildi.

THY UÇAĞIYLA İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Ünlü sineması oyuncusu Ahu Tuğba, ABD'de birlikte yaşadığı kızı Anjelik Calvin'in evinde 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti. KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Tuğba'nın cenazesi, ABD'nin Miami eyaletinden kalkan THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Cenazeyi taşıyan uçak, saat 16.10'da İstanbul'a indi.

Ahu Tuğba'nın cenazesi 27 gün sonra özel bir tabutla İstanbul'a getirildi

CENAZE ÇELİK TABUT İLE TÜRKİYE'YE NAKLEDİLECEK

Ahu Tuğba'nın cenazesi, ABD'deki prosedürler gereği, ölüm nedeni otopsi raporu çıkmadan 'şüpheli ölüm' kategorisine girmiş, yetkililer Tuğba'nın cenazesinin ülke dışına çıkarılmasına rapor çıkmadan izin vermemişti. Cenaze otopsi raporu çıksa da bu kez Adli Tıp Merkezi müdürünün izinde olması nedeniyle bir süre daha Miami'de bekletilmişti. Son olarak Anjelik Calvin'in kullanım süresi sona eren ABD pasaportunun yenilenme işlemlerinin de beklenildiği için cenaze tam 27 gün sonra Türkiye'ye getirilebildi. Uzun süre bekletilmesinden dolayı Ahu Tuğba'nın cenazesi, Türkiye'ye çelik tabutla nakledildi.

Ahu Tuğba'nın cenazesi 27 gün sonra özel bir tabutla İstanbul'a getirildi

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Hayatını kaybeden ünlü oyuncunun kızı Anjelik Calvin, annesinin sosyal medya hesabından cenaze işlemlerine ilişkin detayları aktaran bir paylaşımda bulundu. Calvin yaptığı paylaşımda, "Bu cumartesi (yarın) saat 11.00'de Beyoğlu Atlas Sineması'nda anma töreni olacaktır. Cenaze, Teşvikiye Camii'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Annemi birlikte dualarla uğurlayalım, dualarla gitsin" ifadelerini kullandı.

Ahu Tuğba\'nın cenazesi 27 gün sonra özel bir tabutla İstanbul\'a getirildi

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Son Dakika Magazin Ahu Tuğba'nın cenazesi 27 gün sonra özel bir tabutla İstanbul'a getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Sabri İnce:
    Hadi yaa. "Nerede soyundun ise orada giyin" diyen olmamış. 30 129 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 121 15 Yanıtla
  • Eski Tüfek.:
    İnsanlıktan nasibi almamış olanlar da yorum yapmış..... 104 2 Yanıtla
    Ferhat Eser:
    Sen birde feronun yorumlarını okusan 0 0
  • Mustafa YILMAZ:
    ey insan oğlu sen nasıl öleceğini biliyorsun eğer biliyorsan öyle konuş kimseyi yadırgama 100 2 Yanıtla
  • mavişş Kaplan:
    Yakını ölmeyen biri ölen kişinin yakınını anlamaz yorumları okudum gercekten özüldüm Allah rahmet eylesin 57 2 Yanıtla
  • Gürhan AKSOY:
    Allah tüm yorumcuların kalbine göre versin inşallah ?? 38 3 Yanıtla
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