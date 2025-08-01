Ajda Pekkan'ın Konserinde Teknik ve Fiziksel Aksaklıklar - Son Dakika
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Ajda Pekkan'ın Konserinde Teknik ve Fiziksel Aksaklıklar

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Ajda Pekkan\'ın Konserinde Teknik ve Fiziksel Aksaklıklar
01.08.2025 09:54
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Ajda Pekkan\'ın Konserinde Teknik ve Fiziksel Aksaklıklar
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Harbiye'de sahne alan Ajda Pekkan, konser sırasında art arda yaşanan aksiliklerle zor anlar yaşadı. Mikrofonunu düşüren, ses sisteminden memnun kalmayan sanatçının huzursuzluğu yüzüne yansıdı. Saçının bozulması üzerine kulise kısa bir ara veren Pekkan, sahneye döndüğünde ise rüzgardan şikayet ederek "Donuyorum burada" dedi.

Türk müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, İstanbul'daki Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konser sırasında talihsiz anlarla karşı karşıya kaldı. Yıllardır sahne enerjisi, duruşu ve profesyonelliğiyle öne çıkan Süperstar, bu kez teknik ve fiziksel aksaklıkların gölgesinde bir gece geçirdi.

MİKROFONUNU DÜŞÜRDÜ, SAHNE AKIŞI KESİNTİYE UĞRADI

Konserin ilk bölümünde performansına büyük bir coşkuyla başlayan Pekkan, şarkı söylediği sırada mikrofonunu elinden düşürdü. Küçük bir şaşkınlık yaşayan sanatçı, profesyonelliğini koruyarak durumu hızlıca toparladı. Ancak yaşanan bu teknik aksaklık gecenin tek sürprizi olmadı.

SES SİSTEMİNE MÜDAHALE ETTİ: "MEMNUN DEĞİLİM" MESAJI VERDİ

Ajda Pekkan, ilerleyen dakikalarda sahnedeki ses sisteminin yetersizliğinden rahatsızlık duydu. Sahne üzerinde müzisyenleriyle kısa bir değerlendirme yapan sanatçı, zaman zaman gergin bir ifadeyle memnuniyetsizliğini dile getirdi. Bu anlar seyircilerin de dikkatinden kaçmadı.

Ajda Pekkan sahnedeki aksiliklere dayanamadı! Memnuniyetsizliği yüzüne yansıdı

SAÇ FIRTINASI! KULİSE GEÇTİ, VOKALİSTLER DEVAM ETTİ

Konserin ortasında sahne rüzgârının etkisiyle saçları bozulan Ajda Pekkan, ani bir kararla kulise geçerek kısa bir ara vermek zorunda kaldı. Bu sırada vokalistleri sahneye çıkarak mini bir performansla programa ara vermeden devam etti. Pekkan kısa süre sonra yeniden sahneye dönerek kaldığı yerden şarkılarını seslendirmeyi sürdürdü.

"DONUYORUM BURADA" ÇIKIŞIYLA VANTİLATÖRLER KAPANDI

Sahneye döndükten sonra ise yoğun sahne rüzgârından rahatsızlık duyduğunu belirten Ajda Pekkan, görevli ekibe seslenerek "Donuyorum burada!" dedi. Bunun üzerine sahnede bulunan vantilatörler kapatıldı ve ortam yeniden düzenlendi.

Ajda Pekkan, Magazin, 3-sayfa, Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ajda Pekkan'ın Konserinde Teknik ve Fiziksel Aksaklıklar - Son Dakika

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