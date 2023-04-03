Akademi ödüllü aktris Jamie Lee Curtis, cinsiyetini değiştiren çocuğunun fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
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Akademi ödüllü aktris Jamie Lee Curtis, cinsiyetini değiştiren çocuğunun fotoğrafını paylaştı

03.04.2023 10:24

Amerikalı ünlü oyuncu Jamie Lee Curtis, daha önce cinsiyet değiştiren oğlu Ruby'nin translar gününü beraber çektikleri fotoğrafları paylaşarak kutladı. Akademi ödüllü Curtis, "Aşk aşktır. Bir annenin sevgisi yargılama bilmez." ifadelerini kullandı.

"Everything Everywhere All" da beğenilen performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü alan Jamie Lee Curtis, paylaşımıyla dikkat çekti.

"BİR ANNENİN SEVGİSİ YARGILAMA BİLMEZ"

Yıldız oyuncu eşcinsel olduğunu açıkladıktan sonra cinsiyet değiştiren kızı Ruby ile fotoğrafını paylaştı. 64 yaşındaki oyuncu, fotoğrafı şu açıklama ile paylaştı: "Aşk aşktır. Bir annenin sevgisi yargılama bilmez. "Bir anne olarak, kendi zihinleri, bedenleri ve fikirleriyle gerçek benlikleri olarak evrende ilerlerken çocuklarımla tam bir dayanışma içindeyim."

Oscar ödüllü oyuncu Jamie Lee Curtis, cinsiyet değiştiren oğlunu paylaştı

2021'DE AÇIKLADILAR

Haziran 2021 yılında oyuncu ve 75 yaşındaki yönetmen kocası ile yaptıkları açıklamada, oğulları Ruby'nin kadın oluşunu büyük onur ve gururla izlediklerini söyleyerek oğullarının trans olduğunu açıkladı.

Oscar ödüllü oyuncu Jamie Lee Curtis, cinsiyet değiştiren oğlunu paylaştı
Oscar ödüllü oyuncu Jamie Lee Curtis, cinsiyet değiştiren oğlunu paylaştı
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Oscar ödüllü oyuncu Jamie Lee Curtis, cinsiyet değiştiren oğlunu paylaştı Oscar ödüllü oyuncu Jamie Lee Curtis, cinsiyet değiştiren oğlunu paylaştı

Jamie Lee Curtis, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Akademi ödüllü aktris Jamie Lee Curtis, cinsiyetini değiştiren çocuğunun fotoğrafını paylaştı - Son Dakika


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