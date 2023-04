Akademi ödüllü aktris Jamie Lee Curtis, cinsiyetini değiştiren çocuğunun fotoğrafını paylaştı

"Everything Everywhere All" da beğenilen performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü alan Jamie Lee Curtis, paylaşımıyla dikkat çekti.

"BİR ANNENİN SEVGİSİ YARGILAMA BİLMEZ"

Yıldız oyuncu eşcinsel olduğunu açıkladıktan sonra cinsiyet değiştiren kızı Ruby ile fotoğrafını paylaştı. 64 yaşındaki oyuncu, fotoğrafı şu açıklama ile paylaştı: "Aşk aşktır. Bir annenin sevgisi yargılama bilmez. "Bir anne olarak, kendi zihinleri, bedenleri ve fikirleriyle gerçek benlikleri olarak evrende ilerlerken çocuklarımla tam bir dayanışma içindeyim."

2021'DE AÇIKLADILAR

Haziran 2021 yılında oyuncu ve 75 yaşındaki yönetmen kocası ile yaptıkları açıklamada, oğulları Ruby'nin kadın oluşunu büyük onur ve gururla izlediklerini söyleyerek oğullarının trans olduğunu açıkladı.