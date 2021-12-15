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Aldığı kilolarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy, son haliyle İbrahim Büyükak'a benzetildi - Son Dakika

Aldığı kilolarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy, son haliyle İbrahim Büyükak'a benzetildi

15.12.2021 14:37
Aldığı kilolarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy, son haliyle İbrahim Büyükak'a benzetildi

Aldığı kilolarla gündem olan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, son haliyle İbrahim Büyükak'a benzetildi

Şimdilerde BluTV'de yayınlanan Yeşilçam dizisinde rol alan başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, bu sefer aldığı kilolarla adından söz ettirdi. Yakışıklı oyuncunun son halini ise Survivor All Star kadrosunda yer alan Çağan Atakan Arslan paylaştı.

İBRAHİM BÜYÜKAK'A BENZETİLDİ

Yarışma için sıkı çalışmalara devam eden Çağan Atakan Arslan, Instagram hesabından Çağatay Ulusoy ile spor salonunda çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta en dikkat çeken detay ise Ulusoy'un aldığı kilolar oldu. Başarılı oyuncunun son halini görenler ise meslektaşı İbrahim Büyükak'a benzetti.

Aldığı kilolarla gündem olan Çağatay Ulusoy, son haliyle İbrahim Büyükak'a benzetildi

İşte Çağatay Ulusoy için yapılan bazı yorumlar...

Aldığı kilolarla gündem olan Çağatay Ulusoy, son haliyle İbrahim Büyükak'a benzetildi
Aldığı kilolarla gündem olan Çağatay Ulusoy, son haliyle İbrahim Büyükak'a benzetildi
İbrahim Büyükak
Aldığı kilolarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy, son haliyle İbrahim Büyükak'a benzetildi
Aldığı kilolarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy, son haliyle İbrahim Büyükak'a benzetildi

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Son Dakika Magazin Aldığı kilolarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy, son haliyle İbrahim Büyükak'a benzetildi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Aldığı kilolarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy, son haliyle İbrahim Büyükak'a benzetildi - Son Dakika
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