Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Aleyna Dalveren, iş insanı Fatih Erdem ile geçtiğimiz nisan ayında lüks detaylarıyla dikkat çeken bir düğünle evlenmişti. Dalveren'in gelinliği üzerine adeta işlenmiş gibi duran altın kemer, bileklik, kolye ve taç, ona "altın gelin" yakıştırmasını kazandırmıştı. Takı töreninde cam fanuslar içinde getirilen altınlar ve ışıltılı mücevherler ise salonda görsel bir şölene dönüşmüştü. 2014 yılında müzik dünyasına adım atan Dalveren'in dillere destan aşiret düğününde İbrahim Tatlıses ve Şafak Sezer gibi ünlü isimler de yer almıştı.

"YAŞADIKLARIM ÇOK AĞIR"

Ancak masal kısa sürdü. Düğünün üzerinden yalnızca dört ay geçmişken Dalveren, sosyal medya hesabından eşi Fatih Erdem ve düğününe ait tüm fotoğrafları sildi. Profilinden "Erdem" soyadını kaldıran şarkıcı, ardından dikkat çeken mesajlar paylaştı. İlk olarak "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır... Hele ki onları saklayanların suratına tokat gibi. Zamanı var, acelesi yok" ifadelerini kullanan Dalveren, saatler sonra "Evet, iyi değilim. Bir süre burada olmayacağım. Yaşadıklarım çok ağır. Bunun nazarla alakası yok, karakter meselesi" sözleriyle boşanma iddialarını güçlendirdi.

"BANA AİT OLAN ŞEYLER VAR BEKLİYORUM"

Boşanma söylentilerinin artmasının ardından sessizliğini bozan Dalveren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda düğünde takılan altın tasma ve eldivenin kendisine ait olduğunu vurguladı. "Bana ait olan şeyler var, bekliyorum. Hepsini ben aldım. Bakın, bir kadın rezil de eder, vezir de. Ben elimden geldiğince vezir etmemeye çalıştım." ifadeleriyle takılarını geri istediğini açıkça belirtti.