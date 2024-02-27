Aleyna Dalveren, Dilan Polat operasyonuyla gözaltına alındı

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Dilan Polat operasyonuyla başlayan sosyal medya fenomenlerine yönelik son gözaltı kararı şarkıcı olarak da tanınan Aleyna Dalveren'e yapıldı…

7 yıl yaptığı ve sonradan sildiği bir videonun tekrar gündeme gelmesiyle az önce gözaltına alınan ve kelepçelenerek Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Genel Müdürlüğü'ne getirilen Dalveren'in kelepçesi çıkartılırken, sağ bileği kelepçeden kurtarıldı ama sol bileğindeki kelepçe tüm çabalara karşı açılamadı…

Polis memurlarının saatlerce uğraşmasına karşın kelepçe açılmamakta direnince Vatan Caddesi'ne itfaiye çağrıldı ve dakikalarca süren uğraş sonucu sol bilek de kelepçeden kurtarıldı…

Aleyna Dalveren'in geceyi Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçirmesi bekleniyor…