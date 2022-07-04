Aleyna Tilki'nin ilginç paylaşımını görenler anlam veremedi: Mezar taşı başında mini şortu ve büstiyeriyle poz verdi - Son Dakika
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Aleyna Tilki'nin ilginç paylaşımını görenler anlam veremedi: Mezar taşı başında mini şortu ve büstiyeriyle poz verdi

04.07.2022 09:04

Sıra dışı tarzıyla dikkat çeken genç şarkıcı Aleyna Tilki, yaptığı paylaşımla bir kez daha gündem oldu. Giydiği mini şort ve büstiyeriyle mezar taşı başında yere uzanan Tilki'nin pozlarını görenler anlam veremedi. Sinan Akçıl da soru işareti koyarak pozlar karşısındaki şaşkınlığını gizleyemedi.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Sesim çok iyi olmasaydı Las Vegas'taki en ünlü direk dansçısı olurdum" diyen Aleyna Tilki, önceki gün Alaçatı'da konser verdi. Şarkıların yanı sıra tarzıyla da dikkat çeken Tilki, konserine beyaz saten bir şort ve büstiyeriyle çıktı.

MEZAR TAŞININ ÖNÜNDE POZ VERDİ

Şarkıcı, konser sonrası verdiği pozlarla da adından söz ettirdi. Tilki, beyaz şortlu kombiniyle üzerinde İngilizce "İnsanlar ne düşünecek" yazan mezar taşıyla poz verdi.

SİNAN AKÇIL POZLARA ANLAM VEREMEDİ

Genç şarkıcının paylaşımını gören Sinan Akçıl, soru işareti yorumunu yaptı. Tilki'nin pozlarına anlam veremeyen birçok sosyal medya kullanıcısı da "Tez zamanda normale dön", "Sesin varken bu pozlara gerek yok" ve "Neden yoldan çıkmaya heveslisin" yorumları yapıldı.

Aleyna Tilki süper mini şortuyla mezar taşı başında pozlar verdi, Sinan Akçıl dahil kimse anlam veremedi
Aleyna Tilki süper mini şortuyla mezar taşı başında pozlar verdi, Sinan Akçıl dahil kimse anlam veremedi
Aleyna Tilki süper mini şortuyla mezar taşı başında pozlar verdi, Sinan Akçıl dahil kimse anlam veremedi
Aleyna Tilki süper mini şortuyla mezar taşı başında pozlar verdi, Sinan Akçıl dahil kimse anlam veremedi
Aleyna Tilki süper mini şortuyla mezar taşı başında pozlar verdi, Sinan Akçıl dahil kimse anlam veremedi
Aleyna Tilki süper mini şortuyla mezar taşı başında pozlar verdi, Sinan Akçıl dahil kimse anlam veremedi
Aleyna Tilki süper mini şortuyla mezar taşı başında pozlar verdi, Sinan Akçıl dahil kimse anlam veremedi
Aleyna Tilki süper mini şortuyla mezar taşı başında pozlar verdi, Sinan Akçıl dahil kimse anlam veremedi
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Aleyna Tilki, Sinan Akçıl, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki'nin ilginç paylaşımını görenler anlam veremedi: Mezar taşı başında mini şortu ve büstiyeriyle poz verdi - Son Dakika


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