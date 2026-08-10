Aleyna Tilki’den şaşırtan çıkış: Sadece çok akıllılar şakalarımı anlayacak - Son Dakika
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Aleyna Tilki’den şaşırtan çıkış: Sadece çok akıllılar şakalarımı anlayacak

Aleyna Tilki’den şaşırtan çıkış: Sadece çok akıllılar şakalarımı anlayacak
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Yeni şarkı bekleyen hayranlarının sorularına yanıt veren Aleyna Tilki, bu yıl yeni bir beste yayımlamayabileceğini söyledi. Yurt dışındaki albüm çalışmalarından bahseden şarkıcı, kendisini yorgun hissettiğini belirterek eleştirilere de sert ifadelerle karşılık verdi.

Aleyna Tilki, kendisinden yeni müzik bekleyen hayranlarının “Hani şarkı?” soruları üzerine açıklama yaptı. Kariyerinin başlangıcından bu yana düzenli olarak yeni şarkılar çıkardığını belirten Tilki, bu yıl yeni bir çalışma yayımlamama ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Aleyna Tilki’den şaşırtan çıkış: Sadece çok akıllılar şakalarımı anlayacak

Şarkı üretme konusunda kendisini zorlamak istemediğini ifade eden ünlü şarkıcı, “İçimden gelmiyor belki?” sözleriyle beklentilere yanıt verdi.

Yurt dışında albüm hazırlıkları yürüttüğünü belirten Tilki, farklı prodüktörlerle çalışarak Türk müziğini yeni bir şekilde yorumlamaya çalıştığını anlattı. Bu süreçte oldukça yorulduğunu söyleyen şarkıcı, kendisinden sürekli yeni şarkı istenmesine tepki gösterdi.

Tilki, “Ben ‘yoruldum’ yazıyorum, siz ‘Şarkı nerede?’ yazıyorsunuz. Ben size sevmeyi böyle mi öğrettim?” diyerek sitem etti.

Gelen eleştirilerin ardından açıklamalarını sürdüren Aleyna Tilki, geçmişte daha egolu bir tavır sergilediği dönemlerde kendisini daha rahat hissettiğini dile getirdi.

Aleyna Tilki’den şaşırtan çıkış: Sadece çok akıllılar şakalarımı anlayacak

Bundan sonra iletişiminde daha sarkastik bir dil kullanacağını belirten şarkıcı, “Artık sadece çok akıllılar benim şakalarımı anlayacak” ifadelerini kullandı.

“KUDURUN EGOMDAN”

Eleştirilere yönelik en sert çıkışlarından birini de yeni şarkı kararına ilişkin yapan Tilki, “Son kez söylüyorum; kudurun egomdan, bu size göre egoysa” dedi.

Bu yıl yeni şarkı yayımlamayabileceğini yineleyen şarkıcı, hayranlarına geçmiş çalışmalarını dinlemelerini önerirken yeni müziklerin gelecek yıla kalabileceğini belirtti.

Aleyna Tilki’den şaşırtan çıkış: Sadece çok akıllılar şakalarımı anlayacak

“ASIL BEN SIZI ISTEMIYORUM”

Aleyna Tilki, bazı takipçilerinin kendisine karşı tavrını da eleştirdi. Samimi davrandığında destek gördüğünü ancak eleştirel bir tutum sergilediğinde aynı kişilerden tepki aldığını savunan şarkıcı, sözlerini sertleştirdi.

Tilki, “Lütfen benim kitlem olmayın. Asıl ben sizi istemiyorum” diyerek hayranlarına yönelik dikkat çeken bir çıkış yaptı.

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Son Dakika Magazin Aleyna Tilki’den şaşırtan çıkış: Sadece çok akıllılar şakalarımı anlayacak - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • aykut koçak aykut koçak:
    bu ülkeden başka hiç bir yerde ünlü olamazdın kıymetini bil bence 5 0 Yanıtla
  • Kzk Kzk :
    Çöküş başlamış 5 0 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever Ümit Yurtsever:
    aliş harikasın çekemiyorlar seni güzel olduğun için 0 1 Yanıtla
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