Ali Sabancı Yunanistan\'da geçirdiği deniz kazasından sonra hastaneden taburcu oldu

Eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte Yunanistan'da deniz kazası geçirerek ağır yaralanan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

TABURCU EDİLDİ

Eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte Yunanistan'da geçirdikleri deniz kazasında ağır yaralanan Ali Sabancı, tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nden taburcu edildi. Aynı hastanedeki eşi Vuslat Doğan Sabancı da geçen hafta taburcu edilerek, evinde tedavi görmeye başlamıştı.

BOTLA KAZA YAPMIŞLARDI

Geçtiğimiz ay, Yunanistan'da tatilde olan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde botla kaza yapmıştı. Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçenler fark etmiş ve kısa sürede acil müdahalede bulunulmuştu. Çiftin ilk müdahalesi Bodrum'da yapılmıştı. Durumu ağır olan Ali Sabancı ise ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmişti.