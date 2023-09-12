Ali Sabancı Yunanistan'da geçirdiği deniz kazasından sonra hastaneden taburcu oldu - Son Dakika

Ali Sabancı Yunanistan'da geçirdiği deniz kazasından sonra hastaneden taburcu oldu

Ali Sabancı Yunanistan\'da geçirdiği deniz kazasından sonra hastaneden taburcu oldu
Son Güncelleme: 12.09.2023 22:35

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte Yunanistan'da deniz kazası geçirdi. Ali Sabancı, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Eşi Vuslat Doğan Sabancı ise evinde tedavi görmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay meydana gelen kazada çift, denizde botla kaza yapmış ve ağır yaralanmıştı. Yakınlarının müdahalesiyle kurtarılan çift, ilk müdahalelerini Bodrum'da almıştı. Ali Sabancı'nın durumu ağır olduğu için İstanbul'a ambulans uçakla sevk edilmişti.

Eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte Yunanistan'da deniz kazası geçirerek ağır yaralanan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

TABURCU EDİLDİ

Eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte Yunanistan'da geçirdikleri deniz kazasında ağır yaralanan Ali Sabancı, tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nden taburcu edildi. Aynı hastanedeki eşi Vuslat Doğan Sabancı da geçen hafta taburcu edilerek, evinde tedavi görmeye başlamıştı.

Deniz kazası geçiren Ali Sabancı hastaneden taburcu oldu

BOTLA KAZA YAPMIŞLARDI

Geçtiğimiz ay, Yunanistan'da tatilde olan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde botla kaza yapmıştı. Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçenler fark etmiş ve kısa sürede acil müdahalede bulunulmuştu. Çiftin ilk müdahalesi Bodrum'da yapılmıştı. Durumu ağır olan Ali Sabancı ise ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmişti.

Kaynak: DHA
Abdullah Aydemir
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Son Dakika Magazin Ali Sabancı Yunanistan'da geçirdiği deniz kazasından sonra hastaneden taburcu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ali Sabancı Yunanistan'da geçirdiği deniz kazasından sonra hastaneden taburcu oldu - Son Dakika
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