Üye Girişi
Alişan'dan Başkan Ali Koç'a çağrı: İstifa edin artık! - Son Dakika

Alişan'dan Başkan Ali Koç'a çağrı: İstifa edin artık!

23.12.2021 11:32

Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Alişan, takımın kötü gidişatıyla ilgili "Biz seni Fenerbahçe'yi uçuracaksın diye destekledik. Yeni bir vizyon getireceksin ve şampiyon yapacaksın diye destekledik. Sen 4 senede bırak vizyonu bitirdin bizi bitirdin. İstifa edin artık" dedi.

Şarkıcı Alişan, önceki gün Etiler'de yeğeniyle beraber alışveriş turu esnasında objektiflere yansıdı. Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta olacağını belirten Alişan, yeni televizyon programıyla alakalı olarak, "İlk kez tek başıma bir program sunuyorum. Zor oluyor ama üstesinden geliyorum çok şükür" dedi.

"ARTIK GİDENİN BAŞKASI OLMASI LAZIM"

İki dostu Demet Akalın ile Lerzan Mutlu'nun polemiğe girmesi de Alişan'a soruldu. Alişan, "Beni bu tip konulara sokmayın" diyerek kaçamak cevap verdi. Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Alişan, takımının gidişatının sorulması üzerine, "Malum teknik direktörümüz istifa etti ama yetmez! Artık gidenin başkası olması lazım!" diyerek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a göndermede bulundu.

Alişan'dan Başkan Ali Koç'a şok sözler: Lütfen gereğini yapın

"BİTİRDİN BİZİ ALİ KOÇ!"

Sözlerini sürdüren Alişan, "Biz seni Fenerbahçe'yi uçuracaksın diye destekledik. Yeni bir vizyon getireceksin ve şampiyon yapacaksın diye destekledik. Sen 4 senede bırak vizyonu bitirdin bizi bitirdin. İstifa edin artık!" dedi.

"REZİLSİNİZ!"

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında uzun süre 9 kişi mücadele eden Fatih Karagümrük'ü yenememişti. Buna da değinen Alişan, "9 kişilik takımı yenemeyerek yeni bir rekora daha imza attık. Rezilsiniz! Taraftar sizi istemiyor, lütfen gereğini yapın" sözleriyle isyan etti.

Alişan'dan Başkan Ali Koç'a çağrı: İstifa edin artık!

Fenerbahçe, Şampiyon, İstifa, Alişan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Alişan'dan Başkan Ali Koç'a çağrı: İstifa edin artık! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500
Merkez Bankası bugünkü dolar alış kurunu açıkladı Merkez Bankası bugünkü dolar alış kurunu açıkladı         
11:35
Ekonomistler o tarihi işaret ediyor! 3 Ocak, neden dolar/TL için kritik tarih? Ekonomistler o tarihi işaret ediyor! 3 Ocak, neden dolar/TL için kritik tarih?         
11:14
Küçük kız ölümle pençeleşirken, şarkıcı Ayça Tekindor'un paylaşımı tepki çekti: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın Küçük kız ölümle pençeleşirken, şarkıcı Ayça Tekindor'un paylaşımı tepki çekti: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın         
11:02
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada 2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada         
09:51
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti         
21:07
Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz         
17:36
Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat         
17:18
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09
Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı         
15:31
4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
15:26
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23
Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı         
14:36

Son Dakika Haberleri
11:34 Merkez Bankası bugünkü dolar alış kurunu açıkladı
11:32 Alişan'dan Başkan Ali Koç'a çağrı: İstifa edin artık!
11:19 Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterdi!
11:15 Eşini kabloyla boğarak öldüren cani, mahkemede müebbet hapis cezası aldı
11:13 Ekonomistler o tarihi işaret ediyor! 3 Ocak, neden dolar/TL için kritik tarih?
11:11 Dolar güne 70 kuruş düşüşle başladı!
11:10 Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu
11:01 Küçük kız ölümle pençeleşirken, şarkıcı Ayça Tekindor'un paylaşımı tepki çekti: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın
10:59 Altının gram fiyatı 681 lira seviyesinde
10:50 9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 11:40:31. #1.11#
SON DAKİKA: Alişan'dan Başkan Ali Koç'a çağrı: İstifa edin artık! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement