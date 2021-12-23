Alişan'dan Başkan Ali Koç'a çağrı: İstifa edin artık!

Şarkıcı Alişan, önceki gün Etiler'de yeğeniyle beraber alışveriş turu esnasında objektiflere yansıdı. Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta olacağını belirten Alişan, yeni televizyon programıyla alakalı olarak, "İlk kez tek başıma bir program sunuyorum. Zor oluyor ama üstesinden geliyorum çok şükür" dedi.

"ARTIK GİDENİN BAŞKASI OLMASI LAZIM"

İki dostu Demet Akalın ile Lerzan Mutlu'nun polemiğe girmesi de Alişan'a soruldu. Alişan, "Beni bu tip konulara sokmayın" diyerek kaçamak cevap verdi. Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Alişan, takımının gidişatının sorulması üzerine, "Malum teknik direktörümüz istifa etti ama yetmez! Artık gidenin başkası olması lazım!" diyerek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a göndermede bulundu.

"BİTİRDİN BİZİ ALİ KOÇ!"

Sözlerini sürdüren Alişan, "Biz seni Fenerbahçe'yi uçuracaksın diye destekledik. Yeni bir vizyon getireceksin ve şampiyon yapacaksın diye destekledik. Sen 4 senede bırak vizyonu bitirdin bizi bitirdin. İstifa edin artık!" dedi.

"REZİLSİNİZ!"

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında uzun süre 9 kişi mücadele eden Fatih Karagümrük'ü yenememişti. Buna da değinen Alişan, "9 kişilik takımı yenemeyerek yeni bir rekora daha imza attık. Rezilsiniz! Taraftar sizi istemiyor, lütfen gereğini yapın" sözleriyle isyan etti.