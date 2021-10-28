Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi

Son dönemde abisi Selçuk Tektaş'ın koronavirüs nedeniyle ölümüyle yıkılan Alişan zor günler geçiriyor. Zamanının çoğunu ailesine ayıran Alişan ve Buse Varol çifti hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı.

AYRILIYORLAR İDDİASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Dün bazı medya organlarında yer alan iddia göre Alişan ve Buse Varol'un boşanacağı öne sürüldü. Bu iddiaların ardından Buse Varol, sessizliğini bozarak bir açıklama yaptı.

"ZOR GÜNLER YAŞIYORUZ"

İddialarla ilgili magazin programına telefonla bağlanan Alişan'ın eşi Buse Varol "Allah'a çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. Birisi Haber yapmış. Tıklansın diye, ilk Monaco'ya giderken böyle haber çıkmıştı. Alişan ile fotoğraf koymuyorum diye böyle haberler çıktı.Merve benim eltim. Ama kız kardeşim gibi. O eşini kaybetmişken ben Alişan ile el ele romantik pozlar koymak istemedim. Herkesi aydınlatayım hiç böyle bir şey yok. Güzel bir evliliğim var, iki küçük çocuğum var. Biz çok zor günler yaşıyoruz. Ona destek olup atlatmaya çalışıyoruz. Böyle bir dönemde insanların daha hassas olmasını istiyorum. Asla ayrılık yok. "

İKİLİ PAYLAŞIM DA YAPTI

Öte yandan Alişan, eşi Buse Varol ile çekilmiş fotoğrafını nazar boncuğu emojisiyle paylaştı. Buse Varol da, fotoğrafı alıntılayarak 'Canım kocam' notunu düştü.