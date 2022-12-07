Ender Saraç ile yasak aşk iddia edilen Aygül Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Allah düşmanın bile şereflisini versin - Son Dakika
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Ender Saraç ile yasak aşk iddia edilen Aygül Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Allah düşmanın bile şereflisini versin

07.12.2022 13:32

Altın Kelebek Ödül Törenine katıldığı Ender Saraç ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Aygül Aydın, Benan Saraç tarafından hedef gösterilmesinin ardından yasal yollara başvuracağını açıkladı. Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Allah düşmanın bile şereflisini versin" dedi.

Ender Saraç, Altın Kelebek Ödül Töreni'ne eşi Benan Saraç yerine Astrolog Aygül Aydın ile katılarak poz verdi. Benan Saraç ise eşinin Aydın ile verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınlayarak ateş püskürdü. Ender Saraç'ın magazin gündemine bomba gibi düşen yasak aşk iddiasını yalanlamasının ardından Aydın'dan da tepki gecikmedi.

YASAL YOLLARA BAŞVURDULAR

Sosyal medya hesabından avukatının açıklamasını paylaşan Aygül Aydın, hakkındaki iftiralar için yasal yollara başvuracağını duyurdu. Aydın'ın avukatı tarafından yapılan açıklamada "Hiçbir aslı astarı olmayan itham ve iftiralar ile müvekkilimin kişilik haklarına saldıran, müvekkil ve ailesinin huzurunu bozan, müvekkilin itibarını zedelemeye çalışan kendini bilmez kişilerle ilgili her türlü hukuki yollara tarafımızca başvurulduğunu, bu konu hakkında müvekkil aleyhine yapılacak gerçeğe aykırı haber ve paylaşımlara karşı da her türlü hukuki yola başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

"ALLAH DÜŞMANIN BİLE ŞEREFLİSİNİ VERSİN"

Avukatının açıklamasının ardından bir paylaşım daha yapana Aygül Aydın, "Allah düşmanın bile şereflisini versin" dedi. Aydın'ın paylaşımında Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç'a gönderme yaptığı ileri sürüldü.

Adı Ender Saraç ile yasak aşk iddiasına karışan Aygül Aydın'dan dikkat çeken paylaşım
Adı Ender Saraç ile yasak aşk iddiasına karışan Aygül Aydın'dan dikkat çeken paylaşım
Ödül törenine Astrolog Aygül Aydın ile katılan Ender Saraç, eşinin sert sözleri sonrası "yasak aşk" iddiasını yalanladı: Kız kardeşimdir gibidir Ender Saraç boşanıyor mu? Eşi Benan Saraç paylaşımda çok sert sözler söyledi
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Ödül törenine Astrolog Aygül Aydın ile katılan Ender Saraç, eşinin sert sözleri sonrası 'yasak aşk' iddiasını yalanladı: Kız kardeşimdir gibidir Ödül törenine Astrolog Aygül Aydın ile katılan Ender Saraç, eşinin sert sözleri sonrası 'yasak aşk' iddiasını yalanladı: Kız kardeşimdir gibidir Ender Saraç... ÖDÜL TÖRENİNE EŞİNDEN BAŞKA BİRİSİYLE KATILINCA KIYAMET KOPTU! Ender Saraç... ÖDÜL TÖRENİNE EŞİNDEN BAŞKA BİRİSİYLE KATILINCA KIYAMET KOPTU!

Ender Saraç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ender Saraç ile yasak aşk iddia edilen Aygül Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Allah düşmanın bile şereflisini versin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ender Saraç ile yasak aşk iddia edilen Aygül Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Allah düşmanın bile şereflisini versin - Son Dakika
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