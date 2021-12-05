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Altın Kelebek'te Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme - Son Dakika

Altın Kelebek'te Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme

05.12.2021 22:03

47. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Ertuğrul, konuşması sırasında bir anda arkasını kontrol etmek için dönerek Altın Portakal'daki Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşanan olaya gönderme yaptı. Ünlü oyuncu, o sırada "Birisi mimik yapıyor sandım arkamda" ifadelerini kullanırken, sunucu Cem Davran ise "Bu o törenlerden değil, bak ne güzel kenarda duruyor" açıklamalarında bulundu.

47'ncisi düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri, düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gecede En İyi Erkek Oyuncu ödülü, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisindeki performansıyla Çağlar Ertuğrul'a gitti.

ÜNLÜ OYUNCUDAN TAMER KARADAĞLI GÖNDERMESİ

Ödülü almasının ardından teşekkür konuşması yapan Çağlar Ertuğrul, Altın Portakal'daki Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşanan olaya da göndermede bulundu.

BİR ANDA DÖNÜP ARKASINI KONTROL ETTİ

Konuşması esnasında bir anda dönerek arkasını kontrol eden Ertuğrul, herkesi şaşırtırken "Birisi mimik yapıyor sandım arkamda" ifadelerini kullandı. O sırada sunucu Cem Davran ise "Bu o törenlerden değil, bak ne güzel kenarda duruyor" yorumunda bulundu.

NE OLMUŞTU?

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Nihal Yalçın'ın ödül aldığı sırada Tamer Karadağlı, saatine bakarak ve çeşitli mimikler göstererek sıkıldığını belli eden tavırlar göstermişti.

Hatta bir süre sonra ise dayanamayarak oyuncuya ödülünü uzatmıştı. Yalçın ise "Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullanarak tepki göstermişti.

Altın Kelebek'te Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme

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Son Dakika Magazin Altın Kelebek'te Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Altın Kelebek'te Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme - Son Dakika
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