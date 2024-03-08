Amasya Üniversitesi Rektörü Ahmet Hakkı Turabi, Kitap Fuarı\'nda Müzikle Tedaviyi Anlattı

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Türkiye'nin ilk Türk din musikisi profesörü olan Amasya Üniversitesi Rektörü Ahmet Hakkı Turabi, katıldığı 7. Merzifon Kitap Fuarı'na seslendirdiği şarkılar ve ilahilerle renk kattı.

Elinde kanunuyla şaşırttığı dinleyicilere müzik resitali yaşatan Prof. Dr. Turabi, 'müzikle tedavi' konulu söyleşide hicaz makamına ilişkin ilginç bilgiler de paylaştı. Hicaz makamının uykusuzluk ve idrar yolu iltihaplarının tedavisinde etkili olduğunu söyledi.

"Hicaz makamı tedavide asırlardır uygulanıyor"

Hicaz makamının bilinen en eski musiki makamlarından biri olduğunu anlatan Rektör Turabi, "Asırlardır uykusuzluk hastalığı olanlar hep hicaz makamı uygulanarak tedavi edilmiştir. Hicaz makamı aynı zamanda idrar yolu iltihaplarının tedavisine de çok iyi gelir. Onun için insanı çok idrara çıkartır" dedi.

"Çok bez tüketilmesinin ana sebebi hicaz makamıyla okunan ninni"

Etkileri bilimsel verilere dayanan hicaz makamıyla okunan ninnilerin bebeklerde de etki yaptığına işaret eden Turabi, "Türk toplumunun çocuklarının çok bez tüketmesinin altında yatan ana sebep bizim onlara okuduğumuz hicaz makamındaki ninnidir" diye konuştu.

"Müzikle tedavi Osmanlı Devleti döneminde zirveye ulaştı"

Geçmişi 7 bin yıl öncesine dayanan müzikle tedavinin Türk-İslam dünyasında Selçuklularla gelişip Osmanlı Devleti döneminde zirveye ulaştığını hatırlatan Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, bunun en güzel örneklerinin Amasya'daki Bimarhane ile Sivas Divriği'deki Darüşşifa'da görüldüğünü kaydetti.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı da, canlı müzik performansı ile bilgilerini paylaşan Rektör Turabi'ye teşekkür etti. - AMASYA