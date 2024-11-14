Amerikalı şarkıcı Kesha'nın zor anları: Ayakkabısı düştü, frikik verdi - Son Dakika
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Amerikalı şarkıcı Kesha'nın zor anları: Ayakkabısı düştü, frikik verdi

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Ünlü şarkıcı Kesha, Berlin'de düzenlenen Glamour Ödülleri'nde kıyafet kazası yaşadı. Yılın Kadınları ödülünü almak için törene katılan sanatçı, kırmızı halıda zor anlar geçirdi. Ayakkabısı düşen ve yırtmaçlı elbisesi açılan Kesha'ya görevliler hemen yardım etti. Bu durum sosyal medyada geniş yankı buldu. Hayranlarından çeşitli yorumlar alan Kesha, töreni başarıyla tamamladı.

14.11.2024 14:50  Güncelleme: 15:01
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Ünlü şarkıcı Kesha, Berlin'de düzenlenen Glamour Ödülleri'nde talihsiz anlar yaşadı. "Yılın Kadınları" ödülünü almak için törene katılan 37 yaşındaki sanatçı, kırmızı halıda kıyafet kazası geçirdi.

2010 MTV Video Müzik Ödülleri'nde giydiği "çöp torbası elbise" ile gündem olan Kesha, bu kez aynı elbisenin yenilenmiş versiyonuyla dikkat çekti. Siyah, straplez ve korse tarzında tasarlanan elbisenin sırtı açık ve iplerle tutturulmuştu.

Kırmızı halıda poz verirken elektronik sigara içen sanatçının önce ayakkabısı düştü, ardından yırtmaçlı elbisesi açılınca zor anlar yaşadı. Görevliler hemen yardıma koşarak Kesha'nın siyah zımbalı sandaletini giymesine yardımcı oldu.

Olay sosyal medyada geniş yankı buldu. Hayranları, "Kesha çöp torbası elbisesiyle geri döndü", "Yeni versiyonu çok etkileyici" gibi yorumlar yaptı. Bazı kullanıcılar ise elektronik sigara kullanımı nedeniyle törenden çıkarılıp çıkarılmadığını merak etti.

Gerçek adı Kesha Rose Sebert olan sanatçı, "Timber" gibi hit şarkılarıyla tanınıyor. Glamour Ödülleri'nde "Yılın Kadınları" kategorisinde ödül alan Kesha, kıyafet kazasına rağmen geceyi başarıyla tamamladı.

Amerikalı şarkıcı Kesha'nın zor anları: Ayakkabısı düştü, frikik verdi
Amerikalı şarkıcı Kesha'nın zor anları: Ayakkabısı düştü, frikik verdi
Amerikalı şarkıcı Kesha'nın zor anları: Ayakkabısı düştü, frikik verdi
Amerikalı şarkıcı Kesha'nın zor anları: Ayakkabısı düştü, frikik verdi
Amerikalı şarkıcı Kesha\'nın zor anları: Ayakkabısı düştü, frikik verdi

Kültür Sanat, Glamour, 3-sayfa, Magazin, Berlin, Kesha, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Amerikalı şarkıcı Kesha'nın zor anları: Ayakkabısı düştü, frikik verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat:
    leş olmuş vücudu.!! Galiba fena hırpalanmış 8 0 Yanıtla
  • Faruk Aydoğan:
    Frikik bein sport tarafından telifli :)) yayın yasağı 7 0 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    reklamın iyisi kötüsü olmaz,bir reklam, hooooop gecelik fiyat tavan. 1 0 Yanıtla
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