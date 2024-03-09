Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisiyle geri dönen Demet Evgar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Show Ana Haber spikerliğini devralarak bültenin açılışını yaptı.
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İyi Niyet Elçisi Demet Evgar, önce içinde eksik kelimeler bulunan ve anlaşılmaz ilk haber metnini okuyarak izleyicileri şaşırttı. Sonra haberin tamamını okuyan Evgar, "Okuduğum haberden hiçbir şey anlamadınız değil mi? Çünkü bazı kelimeleri eksilterek okudum. İşte hayatın içinde kadını görmediğimiz, yok saydığımız, eksilttiğimiz her alan bu okuduğum haber kadar anlaşılmaz ve eksik oluyor. Kadının eşit hak ve fırsatlara sahip olduğu, eşit koşullarda yer aldığı her alan ise büyüyor, yeşeriyor ve serpiliyor. Kadının varlığı bu kadar önemliyken biz her sabah bir kadın cinayeti haberine uyanıyoruz. Daha güzel sabahlara uyanmak elbette mümkün. Kadınların hayatın her yerinde ve her zaman var olduğunu hatta öyle kenarda köşede değil yaşamın tam ortasında başrolde olduğunu kabul edersek eğer" ifadelerini kullandı.
UN Women'ın bu seneki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temasını paylaşarak önemli bir kampanyayı başlattı. Kadınların eşit hak ve fırsatlara sahip olduğu bir toplumsal hayatı birlikte inşa etmek için yıllarca unutulmayacak bir kampanyayı tüm Türkiye'ye duyuran oyuncu, hakaretiyle alkış topladı.
Son Dakika › Magazin › Ana Haber'de Demet Evgar sürprizi! Başlattığı kampanya alkış topladı - Son Dakika
Murat Soner, Türkiye'de popüler bir YouTube içerik üreticisi ve dizi/film eleştirmeni olarak tanınıyor. Samsun kökenli olan Soner, İstanbul'da doğmuş ve burada yaşıyor, ayrıca evli ve bir kız çocuğu babasıdır. Medya kariyeri boyunca radyo programcılığı ve seslendirme alanlarında çalışan Soner, YouTube'daki içerikleriyle daha geniş kitlelere ulaşmış ve özellikle Türk televizyon dizileri üzerine yaptığı esprili eleştirilerle tanınmıştır.
Samsun'da Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi kadın çalışanlarından oluşan kadınlar korosu, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla Türk halk müziği konseri düzenledi. Konserde seslendirilen türküler büyük beğeni topladı ve davetliler tarafından alkışlandı. Konser, birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleşti.
Avukat ve YouTuber Armağan Çağlayan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, adının dolandırıcılık için kullanıldığını belirtti. Çağlayan, Doğa Yatırım adlı bir şirketin, kendisinin ve İsmail Küçükkaya'nın isimlerini ve fotoğraflarını kullanarak dolandırıcılık yaptığını ifade etti. Çağlayan, sponsorlu reklam olarak karşısına çıkan bu dolandırıcılığa itibar edilmemesi ve paranın korunması gerektiğini vurguladı. Kendisinin hiçbir yatırım şirketiyle böyle bir anlaşması olmadığını belirtti.
Ülker Stadyumu önüne heykeli dikilen Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, eseri çok beğendiğini belirterek "Kol kaslarımdan, saçımın duruşuna, yüzümdeki kararlı ifadeye kadar aslında beni çok güzel resmetmişler" derken birçok kullanıcı "Üstü Eda altı Erdem olmuş" yorumunu yaptı.
Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla kasım ayında tutuklanan Dilan Polat, cezaevinde boncuklarla süs eşyaları yapmaya başladı. Polat ilk hediyesini de yakın arkadaşı Sevim Alan'a gönderdi.
Milli voleybolcu Eda Erdem'in Ülker Stadyumu önündeki heykelinin açılış töreni yapıldı. Törende konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, ''Eda Erdem denince kaptan gibi kaptan, adam gibi adam'' gafında bulununca Ali Koç'un şaşkınlığı yüzüne yansıdı.
18 yıldır ekran mücadelesine devam eden Arka Sokaklar dizisinin bu akşam yayınlanacak bölümünde üşüdüğü için aracına aldığı kişi tarafından acımasızca öldürülen taksici Oğuz Erge'nin cinayeti konu alınacak.
Programına konuk ettiği usta oyuncu Nazan Kesal'la sohbet eden Ceyda Düvenci'nin "Umarım bu dizide en az kalırsın da kapı kapı gezmek zorunda kalmazsın" demesi tepki çekti. Sözlerinden dolayı eleştirilerin hedefi olan Düvenci için "Bu nasıl bir hadsizlik" yorumu yapıldı.
Yunus Günçe, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden oyuncu arkadaşı Efe Deprem'in ardından gözyaşlarına boğuldu. Hayatına geri dönemediğini söyleyen Günçe, "Üzerine toprak attık, aklımdan çıkmıyorsun" diyerek hüngür hüngür ağladı.
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