Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
29.05.2025 09:10  Güncelleme: 09:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Haber Videosu

Başarılı oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında evlendiği iş insanı Kemal Ekmekçi ile mutlu evliliğini anne-baba olma heyecanıyla taçlandırıyor. Doğum için gün sayan Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeğinin cinsiyetini ilk kez duyurdu. Çiftin bir kız bebekleri olacak.

Organik Aşk, Ay Lav Yu Tuu ve Eve Düşen Yıldırım gibi yapımlarla tanınan başarılı oyuncu Gizem Karaca, özel hayatında da mutluluğu yakalayan ünlü isimler arasında yer alıyor. 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştiren Karaca, evliliğinde yedinci yılı geride bırakırken, çiftin heyecanı bu kez bambaşka bir nedenden ötürü dorukta. Gizem Karaca ve Kemal Ekmekçi çifti, ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Hamileliğinin son aylarına giren 32 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerini sürece dahil etmeye devam ediyor. Karaca, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada doğumun İzmir'de gerçekleşeceğini ve tercihini normal doğumdan yana kullandığını duyurmuştu.

Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

CİNSİYETİNİ AÇIKLADI

Sık sık hamilelik pozlarını paylaşarak büyük beğeni toplayan Karaca, son olarak eşiyle birlikte verdiği bir kare eşliğinde bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Takipçileriyle paylaştığı duygu dolu gönderide ünlü oyuncu, bir kız bebek beklediklerini müjdeledi. Gözlerden uzak, sade bir yaşam süren çiftin bebek heyecanı sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Hayranları Karaca'ya yüzlerce tebrik mesajı gönderdi.

Kemal Ekmekçi, Sosyal Medya, Gizem Karaca, Magazin, Bebek, Medya, Baba, Son Dakika

Son Dakika Magazin Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Basar:
    böyle haberi kaça yayınlarsınız?? bizim komşu var kuşkonmaz abla o soruyor oda doğuracak sor bakalım son dakikaya kaça böyle bir haber yaparlar benim için diyor?? 21 0 Yanıtla
  • aragorn:
    seks ve kokain partilerinin aranan ismi vay bee hayata bak 2 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Ne yapak yani gün sayıyorsa bi anne o mu oluyor?Daha geçen yayınladınız bu çıplağın vidosunu. 0 0 Yanıtla
  • rs202020:
    Klâsik bir SON DAKİKA Klasiği... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
Nicolo Zaniolo hakkında soruşturma başlatıldı: Tesislere idrarını yaptı Nicolo Zaniolo hakkında soruşturma başlatıldı: Tesislere idrarını yaptı
Yok böyle transfer Galatasaray’dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
Resmen evcil hayvan oldular Denize giren kadının eşyalarını domuz çaldı Resmen evcil hayvan oldular! Denize giren kadının eşyalarını domuz çaldı
Yeşil ışığı yaktı Galatasaray’a Osimhen’i bile unutturacak yıldız geliyor Yeşil ışığı yaktı! Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor
İtirafçı olan İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Bolu’da gece meydana gelen deprem anı kamerada Bolu'da gece meydana gelen deprem anı kamerada
Pizzacıda Sultan’ı öldüren sanığa ceza yağdı Duruşmada gergin anlar Pizzacıda Sultan'ı öldüren sanığa ceza yağdı! Duruşmada gergin anlar
Kurtulmuş’tan Bahçeli’ye ziyaret Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret
Ambulans görevlisi, ölen kadının evinden para çaldı Ambulans görevlisi, ölen kadının evinden para çaldı
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı’na bomba yağdırdı İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı

08:52
Altında şok hareketlilik Piyasa fena sarsıldı
Altında şok hareketlilik! Piyasa fena sarsıldı
08:10
İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: O iki kişi cenazeme dahi gelmesin
İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: O iki kişi cenazeme dahi gelmesin
08:10
İzmir’de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu
İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu
08:05
ABD Mahkemesi, Trump’ın tarife kararlarını iptal etti
ABD Mahkemesi, Trump'ın tarife kararlarını iptal etti
03:23
Kanun teklifi Komisyon’dan geçti Trafik cezaları artırılıyor
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor
14:30
Avustralya’nın ilk başörtülü senatörüne ahlaksız teklif
Avustralya'nın ilk başörtülü senatörüne ahlaksız teklif
14:22
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti’den yalanlama
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama
14:19
Okul kantininde Kuran’a büyük saygısızlık Veliler ayağa kalktı
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı
14:19
Herkes ekran başına Bütün dünyanın merakla beklediği final maçı şifresiz kanalda
Herkes ekran başına! Bütün dünyanın merakla beklediği final maçı şifresiz kanalda
14:10
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor IBAN’la para gönderme tarih oluyor
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor! IBAN'la para gönderme tarih oluyor
13:49
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi Son hali olay oldu
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2025 09:40:31. #7.13#
SON DAKİKA: Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.