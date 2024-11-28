Annem Ankara’nın İkinci Bölümü Göz Yaşlarına Boğdu - Son Dakika
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Annem Ankara’nın İkinci Bölümü Göz Yaşlarına Boğdu

Annem Ankara’nın İkinci Bölümü Göz Yaşlarına Boğdu

Kanal D'nin yeni dizisi Annem Ankara, Bergüzar Korel'in 'Geceler Düşman' performansıyla izleyicilere duygusal Anlar yaşattı. Eski hit şarkılarla geçmişe götüren dizi, hüzünlü bir doğum günü sürpriziyle de dikkat çekti.

28.11.2024 13:17  Güncelleme: 13:28
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KANAL D'nin gerçek bir yaşam öyküsünü anlatan yeni dizisi Annem Ankara, ikinci bölümüyle de Türkiye'yi göz yaşına boğdu. Zuhal karakterine hayat veren Bergüzar Korel, hüzünlü final sahnesinde 90'lı yıllarda Aşkın Nur Yengi'nin yorumladığı "Geceler Düşman" adlı eseri yeniden seslendirdi. Korel'in bu performansı seyirciden tam not aldı.

ŞARKILARLA GEÇMİŞE YOLCULUK

BKM imzalı dizi Annem Ankara'nın son bölümünde izleyiciyi geçmişe götüren şarkılara da yer verildi. Gökhan Kırdar'dan "Yerine Sevemem", Barış Manço'dan "Dönence" ve Doğan Canku'dan "Sonsuza Dek" anılarda yolculuk yaşattı.

UNUTULMAYACAK HEDİYE

Hüzünlü bölümün finalinde çocuklarının kendisi için hazırladığı sürpriz doğum günü ile sevinen Zuhal, ömrü boyunca unutamayacağı bir hediye aldı. Nazan (Sinem Uslu) ile eski eşi Hasan'ın (Mehmet Günsür) düğün davetiyesiyle şoke olan Zuhal, tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu.

SENARYO DEĞİL, GERÇEĞİN TA KENDİSİ

Gerçek bir yaşam öyküsünü ekrana getiren Annem Ankara, kendi hayat hikayesini kaleme alan Başak Angigün imzası taşıyor. Başrollerini Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın ,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.

Annem Ankara, her çarşamba yeni bölümleri ile Kanal D'de olacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Annem Ankara’nın İkinci Bölümü Göz Yaşlarına Boğdu - Son Dakika

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