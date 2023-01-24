Annesi bu iddia sonrası çıldıracak! Özcan Deniz, 22 yaş küçük İranlı sevgilisiyle gizlice nikah masasına oturdu - Son Dakika
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Annesi bu iddia sonrası çıldıracak! Özcan Deniz, 22 yaş küçük İranlı sevgilisiyle gizlice nikah masasına oturdu

24.01.2023 17:07

4 yıl önce evlendiği Feyza Aktan'dan olaylı şekilde boşanan Özcan Deniz'in bir süredir aşk yaşadığı İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile gizlice nikah masasına oturduğu iddia edildi. Evlilik için annesinden veto yiyen Deniz'in 22 yaş küçük sevgilisiyle hafta sonu evinde sade bir törenle evlendiği söylendi.

2018 yılında nikah masasına oturan Feyza Aktan ile Özcan Deniz, 2019'da olaylı bir şekilde boşandı. Kuzey adındaki oğullarının velayeti ve şiddet iddiasından dolayı eski eşiyle sık sık davalık olan Özcan Deniz'in özel hayatıyla ilgili bir iddia ortaya atıldı.

SADE BİR NİKAH TÖRENİ YAPTILAR

50 yaşındaki Özcan Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı 28 yaşında İranlı modacı Samar Dagdar'a geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi etti. Söylemezsem Olmaz programında yer alan haberde, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikilinin hafta sonu Zekeriyaköy'de evlerinde nikah masasına oturduğu iddia edildi. Sessiz sedasız evlenen çift, evlilik haberiyle ilgili hiçbir açıklama da yapmadı.

ÖZCAN DENİZ'İN ANNESİ EVLENMESİNİ İSTEMEMİŞTİ

Özcan Deniz'in annesi ise daha önce oğlunun ilişkisiyle ilgili yaptığı açıklamada "Oğlumun evlenmesini istemiyorum. İlla nikah masasına mı oturmak lazım? Gönüller ve kalpler bir olsun. Kız arkadaşı bu söylediklerimi duyunca üzülecek ama Özcan'ın da bunu düşünmesi lazım" diyerek evliliği veto etmişti.

Bomba iddia: Özcan Deniz, 22 yaş küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile gizlice evlendi
Bomba iddia: Özcan Deniz, 22 yaş küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile gizlice evlendi
Bomba iddia: Özcan Deniz, 22 yaş küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile gizlice evlendi
Bomba iddia: Özcan Deniz, 22 yaş küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile gizlice evlendi
Bomba iddia: Özcan Deniz, 22 yaş küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile gizlice evlendi
Bomba iddia: Özcan Deniz, 22 yaş küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile gizlice evlendi
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Son Dakika Magazin Annesi bu iddia sonrası çıldıracak! Özcan Deniz, 22 yaş küçük İranlı sevgilisiyle gizlice nikah masasına oturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annesi bu iddia sonrası çıldıracak! Özcan Deniz, 22 yaş küçük İranlı sevgilisiyle gizlice nikah masasına oturdu - Son Dakika
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