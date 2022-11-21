Kazadan yaralı kurtulan Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner son durumu sesi titreyerek anlattı

"Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, tıra arkadan çarptı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Aldığı haberle İstanbul'dan eşi Ceyhun Fersoy'un yanına giden oyuncu Begüm Öner, hastaneden bir video yayınlayarak yaralıların son durumunu anlattı. Ayak tendonlarında sorun olan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaraları bulunan eşinin durumunun iyi olduğunu söyleyen Öner, kaybettiği arkadaşlarından bahsederken konuşmakta zorlandı. Son durumu sesi titreyerek anlatan oyuncu, "Arayan, soran herkese çok teşekkür ederiz. Gelen mesaj ve aramalara dönemiyorum. Ceyhun ve Melis iyi, Sergen de iyi olacak. Kaybettiğimiz arkadaşlarımız var maalesef. Diğer yaralılarımız da iyiye gidiyor. Olabildiğince hafif şekilde atlatmaya çalışıyoruz" dedi.