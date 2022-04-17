Aras Bulut İynemli'nin Atatürk'ü canlandıracağı diziye yeni transfer! - Son Dakika
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Aras Bulut İynemli'nin Atatürk'ü canlandıracağı diziye yeni transfer!

17.04.2022 15:44

14 Haziran'da Türkiye pazarına girmeye hazırlanan Disney Plus'ın merakla beklenen projelerinin başında Aras Bulut İynemli'li Atatürk dizisi geliyor. Aras Bulut İynemli'nin Atatürk'ü canlandıracağı dizide Zübeyde Hanıma hayat verecek isim belli oldu. Projenin en önemli rollerinden Zübeyde Hanım'ı Songül Öden canlandıracak.

14 Haziran'da Türkiye pazarına girmeye hazırlanan Disney Plus'ın merakla beklenen projelerinin başında Aras Bulut İynemli'li Atatürk dizisi geliyor. Kadrosunda güçlü isimlerin yer alacağı diziye ise bomba bir transfer gerçekleşti.

SONGÜL ÖDEN SÜRPRİZİ

Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre; Projenin en önemli rollerinden Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde hanımı Songül Öden canlandıracak. Songül Öden "Atatürk" dizisinde Türk halkının minnet duyduğu kadınların başında gelen Zübeyde hanıma hayat verecek.

Aras Bulut İynemli'nin Atatürk'ü canlandıracağı diziye bomba transfer!

SONGÜL ÖDEN KİMDİR?

Songül Öden kimdir, nereli ve kaç yaşında; Songül Öden, 17 Şubat 1979 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. 43 yaşındadır. Türk dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu. Ankara'ya taşındıktan sonra tiyatroyla ilgilendi. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Yarı Zamanlı Şan Eğitimi aldı. Tiyatro oyuncusu olarak Ankara Sanat Tiyatrosu (AST), Ankara Deneme Sahnesi, Trabzon Devlet Tiyatrosu ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.1999 yılında Ferhunde Hanımlar isimli dizi ile ilk oyunculuk deneyimini televizyonda gördü.

Aras Bulut İynemli'nin Atatürk'ü canlandıracağı diziye bomba transfer!

Daha sonra Gümüş dizisi ile ön plana çıkmaya başlayan Songül Öden, 2011 yılında Keşanlı Ali Destanı, 2012 yılında Küçük Adam Ne Oldu Sana oyunlarında görev aldı. Birçok dizide de rol alan Songül Öden Umutsuz Ev Kadınları, Serçe Sarayı, Fi dizisi ve 2017 yılında Kayıt Dışı dizilerinde oynadı. 2017'de rol aldığı Payitaht Abdülhamid dizisinde Gertrude Bell karakterini, 2019'da ekranlara gelen Bir Aile Hikayesi dizisinde Reyhan karakterini canlandırdı. Oğlum dizisiyle ekranlara tekrar döndü.

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Mustafa Kemal Atatürk, Aras Bulut İynemli, Songül Öden, Haziran, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Aras Bulut İynemli'nin Atatürk'ü canlandıracağı diziye yeni transfer! - Son Dakika


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