Her seferinde kalabalık aile vurgusunu yapan Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan bebeğini kaybetti. Turan çifti üzücü haberi doktor kontrolünde öğrendi.

KIZ ÇOCUĞU İSTİYORDU

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ile Mart 2018'de evlenen Aslıhan Doğan Turan oğulları Hamza Arda'yı 2018'de, Asil Aslan'ı 30 Haziran 2020'de dünyaya getirmişti. Kalabalık aileleri sevdiğini söyleyen ve 4 çocuğunun olmasını istediğini belirten Aslıhan Turan, gönlünden kız çocuk geçtiğini belirtmişti.

BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan'ın bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı. Ancak Aslıhan-Arda Turan çiftinin üçüncü kez anne baba olma hayali yarım kaldı. 2. Sayfa'nın özel haberine göre, 2 aylık hamile Aslıhan, gittiği rutin doktor kontrolünde bebeğini kaybettiğini öğrendi.