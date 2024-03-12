Arif Keskiner: Beyoğlu'nun sanat ve edebiyat çevresinin nabzını tutan isim - Son Dakika
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Arif Keskiner: Beyoğlu'nun sanat ve edebiyat çevresinin nabzını tutan isim

Arif Keskiner: Beyoğlu\'nun sanat ve edebiyat çevresinin nabzını tutan isim

Adana doğumlu Arif Keskiner, İstanbul'a gelerek 27 yıl boyunca Beyoğlu'nda sanat ve edebiyat çevresinin nabzını tuttu. Kitapçılık, spor yazarlığı ve İsveç'te muhabirlik yapan Keskiner, Türkiye'ye döndükten sonra birçok fotoromanın yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendi. Ayrıca birçok film ve diziye de katkıda bulundu. Keskiner, Sinema Sevenler Derneği Lokali'ni açarak tüm sinemacıların ve sanatçıların uğrak yeri haline getirdi.

12.03.2024 20:25
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1938'de Adana'da doğan ve Osmaniye'den İstanbul'a gelen Arif Keskiner, 27 yıl Beyoğlu'nda sanat ve edebiyat çevresinin nabzını tuttu.

Kitapçılık, spor yazarlığı ve İsveç'te muhabirlik ve bulaşıkçılık yapan Keskiner, Türkiye'ye döndükten sonra 50 kadar fotoromanın yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendi.

"Otobüs", "Kapıcılar Kralı", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Maden", "Köşeyi Dönen Adam" ve "Piyano Piyano Bacaksız" filmlerinin prodüktörlüğünü yapan Keskiner, "Yılanı Öldürseler" ve "Piyano Piyano Bacaksız" filmlerinin senaryo yazımına katıldı.

Halit Çapın'ın "Bay Alkolü Takdimimdir" adlı hayat hikayesinden TRT'ye üç bölümlük ilk diziyi çekti. Ardından beş bölümlük "Bizi Güldürenler" dizisini yaptı.

Keskiner, herkesin "Çiçek Bar" ya da "Arif'in Yeri" dediği, tüm sinemacıların ve sanatçıların uğrak yeri olan Sinema Sevenler Derneği Lokali'ni açtı.

Kaynak: Magazinkolik

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