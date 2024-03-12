1938'de Adana'da doğan ve Osmaniye'den İstanbul'a gelen Arif Keskiner, 27 yıl Beyoğlu'nda sanat ve edebiyat çevresinin nabzını tuttu.
Kitapçılık, spor yazarlığı ve İsveç'te muhabirlik ve bulaşıkçılık yapan Keskiner, Türkiye'ye döndükten sonra 50 kadar fotoromanın yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendi.
"Otobüs", "Kapıcılar Kralı", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Maden", "Köşeyi Dönen Adam" ve "Piyano Piyano Bacaksız" filmlerinin prodüktörlüğünü yapan Keskiner, "Yılanı Öldürseler" ve "Piyano Piyano Bacaksız" filmlerinin senaryo yazımına katıldı.
Halit Çapın'ın "Bay Alkolü Takdimimdir" adlı hayat hikayesinden TRT'ye üç bölümlük ilk diziyi çekti. Ardından beş bölümlük "Bizi Güldürenler" dizisini yaptı.
Keskiner, herkesin "Çiçek Bar" ya da "Arif'in Yeri" dediği, tüm sinemacıların ve sanatçıların uğrak yeri olan Sinema Sevenler Derneği Lokali'ni açtı.
Son Dakika › Magazin › Arif Keskiner: Beyoğlu'nun sanat ve edebiyat çevresinin nabzını tutan isim - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 13-17 Mart haftasında 16 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.
Türk sinema tarihine damga vuran filmlerin yapımcısı Arif Keskiner, 86 yaşında hayatını kaybetti. Keskiner, Kapıcılar Kralı ve Selvi Boylum Al Yazmalım gibi önemli yapımların yapımcılığını üstlenmişti. Ayrıca, sinemaseverlerin kült mekanı olan 'Çiçek Bar'ın da kurucusuydu. Arif Keskiner, Türk sinemasına büyük katkılar sağlamış bir isimdir.
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