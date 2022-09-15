Sevgilisiyle Dudak Dudağa Görüntülendi! - Son Dakika
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Sevgilisiyle Dudak Dudağa Görüntülendi!

15.09.2022 23:09
Sevgilisiyle Dudak Dudağa Görüntülendi!

Arka Sokaklar'da 15 yıl boyunca 'Tekin' karakterine hayat veren ve daha sonra diziden ayrılma kararı alan Onur Bay, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir kafede sevgilisi Ecem Ataç ile öpüşürken görüntülendi. İşte o kareler...

İlişkiye yaklaşık bir ay önce başladıkları öğrenilen Onur Bay ve Ecem Ataç, dakikalarca romantik anlar yaşadı.

ROMANTİK ANLAR

Onur Bay ve kız arkadaşının çevredekilere aldırış etmeden öpüştüğü o anlar objektiflere böyle yansıdı.

ONUR BAY KİMDİR?

1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Onur Bay aslen Ordu doğumludur. Lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimini tamamladı. İlk kez ekranlarda 2005 yılında Köpek adlı dizide rol alarak göründü.

2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa adım attı ve adını geniş kitlelere duyurdu.

2010 yılında Çakallarla Dans sinema filminin oyuncu kadrosunda yer aldı.

ONUR BAY ÖZEL HAYATI

1996 doğumlu olan Onur Bay, 2022 yılı itibarıyla 26 yaşındadır ve bekardır. 2022 yılı itibarıyla Ecem Ataç ile aşk yaşamaktadır.

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Kaynak: Snob Magazin

İstanbul, Sinema, Magazin, Son Dakika

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