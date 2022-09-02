Barok Arp İlk Kez Türkiye'de Sevenleriyle Buluştu - Son Dakika
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Barok Arp İlk Kez Türkiye'de Sevenleriyle Buluştu

02.09.2022 02:41
Barok Arp İlk Kez Türkiye'de Sevenleriyle Buluştu

Arpın büyülü sesini kendi parmakları arasında duyma zevkini, her kesimden müzik severlere duyurmak isteyen Zeynep Öykü, Dünyada sadece sayılı kişilerin çalabildiği Barok Arp'ı Türkiyede ilk konserini veren kişi olarak tarihe geçecek.

İngiltere'de gördüğü ilk arp serüveni Zeynep'i İrlanda'ya götürdü, kulaktan kulağa aktarılan kelt arpı geleneği ile tanıştı. Arp eğitimlerine Amerika, İngiltere, Fransa ve Hollanda'da devam ederek hayatının büyük bölümünü bu alana adadı. Amerikalı Wolves in The Throne Room ve Fillandiyalı Impreia gibi yerli ve yabancı Metal gruplarının albümleri, "Taksim Taksim" isimli Osmanlı saray müziği ve dansları projesi de dahil olmak üzere bir çok farklı projeye imza attı. 1650 yıllarından sonra kaybolmuş olan Barok Arp, birbirinin arasından geçerek çalınan üç sıra telli bir çalgı türüdür. O yıllardan sonra kaybolmuş şimdilerde ise sadece ustasının çalabildiği Barok Arp'ı Zeynep Öykü tarihi kayıtlardan tekrardan gün yüzüne çıkararak Türkiyede vereceği konserlerinde müzik şölenine tanık olacağız.

Barok Arp dendiğinde akla ilk gelen dünyaca ünlü tek Barok Arp ustası Andrew Lawrence King pandemi döneminde konserlerine ara verince kendisinden uzunca bir dönem eğitim alan Zeynep Öykü şimdi ise bu sesli şöleni Türkiye konserlerinde severleriyle buluşturuyor. Konserlerinde Amerika'lı Viola da Gamba sanatçısı Tina Chancey, Zeynep Öykü ile unutulmaz keyifte konserler vermek üzere Türkiye'ye geliyor. Tina Dünyada sayılı Viola da Gamba ustalarından birisidir. Tina çellonun atası, Rönesans ve barok döneminin en popüler çalgılarından biri olan bass viol ile eşlik edecek.

Marain Marais, Diego Ortiz, Giovanni Bassano, Cipriano da Rore ve John Dowland gibi bestecilerden çalınacak konserlerde doğaçlama ustası Tina 14. ve 15. Yüzyıllar doğaçlamalarıyla eşsiz bir müzik zevki sunacak.

Konser tarihleri;

24 Eylül Bodrum Heredot Kültür Merkezi

26 Eylül İzmir Boyoz Akademi Sanat Merkezi

27 Eylül Ayvalık Sanat Fabrikası

29 Eylül Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi

30 Eylül Ankara Musa Göçmen Senfoni Orkestrası salonu

1 Ekim Istanbul Moda Kilisesi

7 Ekim Istanbul Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi

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Kaynak: Snob Magazin

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