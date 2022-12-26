Sunucu Arto, partneri Seren Serengil'in düşmanı Gülben Ergen'den sahnede özür diledi - Son Dakika
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Sunucu Arto, partneri Seren Serengil'in düşmanı Gülben Ergen'den sahnede özür diledi

26.12.2022 09:57

Arto Dalga, önceki akşam partneri Seren Serengil'in adeta kanlı bıçaklı olduğu Gülben Ergen'in konserine gitti. Ergen ile konser boyunca eğlenceli dakikalar geçirip sosyal medya hesabından paylaşan Dalga, bir ara sahneye çıkarak programında söylediklerinden dolayı Ergen'e özürlerini iletti.

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Arto Dalga önceki akşam partneri Seren Serengil'in düşmanı Gülben Ergen'in konserine gitti. Ergen ile konser boyunca eğlenceli anlar geçiren Dalga, sahnede söyledikleriyle herkesi şaşkına çevirdi.

GÜLBEN ERGEN'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Konserde eğlenceli anlar geçiren Arto Dalga, bir ara sahneye çıkarak Gülben Ergen'den af diledi. Dalga, "Seni çok seviyorum ve senden özür diliyorum. Yaptığım yanlışlar için, söylediğim sözler için... 2023 bizim yılımız olsun" dedi. Ünlü ismin sözleri karşısında ağzı açık kalan Gülben Ergen ise "Acaba ölecek miyim? Sahnede bir şey mi var? her şey yolunda" karşılığını verdi.

Arto Dalga, partneri Seren Serengil'in düşmanı Gülben Ergen'den özür diledi

SEREN SERENGİL'DEN CANLI YAYINDA İMALI SÖZLER

Arto Dalga'nın aynı programda yer aldığı Seren Serengil'in "Düşmanım" dediği Gülben Ergen'den özür dilediği anlar sosyal medyada viral olurken gözler de Serengil'e çevrildi. Sosyal medya hesabından sessizliğini koruyan Seren Serengil, bugünkü canlı yayının başında dikkat çeken ifadeler kullandı. İsim vermeden gönderme yapan Serengil, "Hep fedakarlıklar yaptım ama karşılığını alamadığım zaman bitti. 2019'dan beri kendimi evimin çatısında mutlu ve huzurlu hissettim" dedi. Arto Dalga'nın o anlarda yüzüne yansıyan gerginliği ise dikkatlerden kaçmadı.

Arto Dalga, partneri Seren Serengil'in düşmanı Gülben Ergen'den özür diledi
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Son Dakika Magazin Sunucu Arto, partneri Seren Serengil'in düşmanı Gülben Ergen'den sahnede özür diledi - Son Dakika


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