Selen Görgüzel'den tepki çeken sözler: Hesabı bana ödeten erkeğe etek giydiririm - Son Dakika
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Selen Görgüzel'den tepki çeken sözler: Hesabı bana ödeten erkeğe etek giydiririm

27.12.2022 18:17

"Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz" sözlerinden dolayı kısa sürede gündem olan ve eleştirilen Selen Görgüzel'den bir dikkat çeken açıklama daha geldi. Görgüzel, 'eğer hesabı ödeten bir sevgilisi olursa ona etek giydirip hesabı da kendisinin ödeyeceğini' ifade etti.

Geçtiğimiz aylarda yönetmen Hamdi Alkan ile tek celsede boşanan Selen Görgüzel, paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Görgüzel geçtiğimiz günlerde "Asgari ücretli sevgiliniz olur mu?" sorusuna verdiği cevapla gündem olmuştu. "Benimle yaşayamaz. Komplekse girer. Erkeksi duyguları rencide olur. İyi bir yere götüremezse gururu kırılır. O yüzden davul bile dengi dengine." sözleriyle tepki çeken Görgüzel, ardından özür mesajı yayınlamıştı.

'Asgari ücret' çıkışıyla tepki çeken Selen Görgüzel, tartışma yaratacak sözlere imza attı: Hesabı bana ödeten erkeğe etek giydiririm

FEMİNİZMİ YERDEN YERE VURDU

Asgari ücret açıklamalarının yankıları hala sürerken, 2. Sayfa'ya konuk olan Selen Görgüzel tartışma yaratacak sözlere imza attı. Ünlü isim "Hesabı öderim, eteği de giydiririm! Ben kendimi değerli buluyorum bu feminizm kadın erkek dengesini bozdu, kadının değerini yok etti. Biz de yaparız hadi bakalım futbol neden kadınlar oynamıyor?" dedi.

'Asgari ücret' çıkışıyla tepki çeken Selen Görgüzel, tartışma yaratacak sözlere imza attı: Hesabı bana ödeten erkeğe etek giydiririm
'Asgari ücret' çıkışıyla tepki çeken Selen Görgüzel, tartışma yaratacak sözlere imza attı: Hesabı bana ödeten erkeğe etek giydiririm
'Asgari ücret' çıkışıyla tepki çeken Selen Görgüzel, tartışma yaratacak sözlere imza attı: Hesabı bana ödeten erkeğe etek giydiririm
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Son Dakika Magazin Selen Görgüzel'den tepki çeken sözler: Hesabı bana ödeten erkeğe etek giydiririm - Son Dakika


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