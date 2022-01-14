Aşk bitti! Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, sosyal medyada birlikle göründükleri fotoğrafları sildi!

Magazin dünyasının gözde çifti Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı bitti. Sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen ikili, geçtiğimiz ay çevresine "Bu kez kesin bitti, bir daha geri dönüş yok" diyerek ilişkilerini noktaladıklarını ilan etti. Ayrılık kararından sonra hiçbir açıklama yapmayan çiftten ilk hamle geldi.

TÜM FOTOĞRAFLARI SİLDİLER

Paris tatili dönüşü ayrılık kararı alan ismin Demet Özdemir olduğu öne sürüldü. Öte yandan Demet Özdemir, Instagram hesabında Oğuzhan Koç ile olan tüm fotoğraflarını sildi. Koç da eski sevgilisinin bu hamlesinin ardından birlikte çekilmiş fotoğrafları kaldırdı.