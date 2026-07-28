Aslı Bekiroğlu\'nun sağlık kabusu bitmiyor

Aslı Bekiroğlu, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha ameliyat olmaya hazırlanıyor. Hastane odasından çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, "Son inşallah" notuyla takipçilerini hem duygulandırdı hem de yeni bir operasyon geçireceğini duyurdu.

Bekiroğlu'nun sağlık mücadelesi, rahmindeki miyomun alınması için geçirdiği operasyon sırasında bağırsağının yaklaşık 7 santimetre kesilmesiyle başlamıştı. Yaşanan komplikasyonun ardından peş peşe ameliyatlar geçiren oyuncu, uzun süredir zorlu bir tedavi sürecinden geçiyor.

Daha önce katıldığı bir programda yaşadıklarını tüm açıklığıyla anlatan Bekiroğlu, ilk ameliyatın ardından bağırsağındaki hasarın onarılması için yeniden ameliyat edildiğini, daha sonra oluşan sızıntı nedeniyle aylar süren tedavi gördüğünü açıklamıştı.

“8-9 SAAT SÜREN İKİ BÜYÜK AMELİYAT GEÇİRDİM”

30 yaşındaki oyuncu, nisan ayında yedinci kez ameliyat masasına yattığını açıklamış, paylaştığı videoda ise iki kez ölümden döndüğünü söylemişti. Bekiroğlu, "İki yıl boyunca çok zor şeyler yaşadım. 8-9 saat süren iki büyük ameliyat geçirdim. Doktorlarım bana iki kez ölümden döndüğümü söyledi. Altı ameliyat oldum, çok yıprandım. Bir tane daha kaldı." sözleriyle yaşadığı sürecin ağırlığını anlatmıştı.

HAYATA BAKIŞ AÇISI DEĞİŞTİ

Yaşadığı sağlık sorunlarının hayata bakışını değiştirdiğini de dile getiren Bekiroğlu, bu dönemin kendisini manevi olarak güçlendirdiğini belirterek, "Her şeyin bir anda elinden kayıp gidebileceğini gördüm. Dış görünüşün ve sosyal medyadaki görünürlüğün ne kadar geçici olduğunu fark ettim. Bu süreç beni Allah'a daha da yakınlaştırdı." ifadelerini kullanmıştı.