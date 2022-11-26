Aslı Enver'den geçmişiyle ilgili dikkat çeken sözler: Bazı davranışlarımın abartılı olduğunu görüyorum - Son Dakika
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Aslı Enver'den geçmişiyle ilgili dikkat çeken sözler: Bazı davranışlarımın abartılı olduğunu görüyorum

27.11.2022 11:48

İş insanı Berkin Gökbudak ile sürpriz bir kararla nikah masasına oturan ve evlilik sonrası hamile olduğu ortaya çıkan Aslı Enver'den dikkat çeken bir itiraf geldi. Güzel oyuncu, "Yalnızlıkla ilgili korkular kalkınca gelecekle ilgili endişeler de azalıyor" ifadesini kullandı.

Oyuncu Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile evlendi. Evde aile arasında kıyılan sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.

"TESADÜFEN TANIŞILAN İNSANLARLA MUTLU OLURUZ"

Sürpriz nikahın ardından fotoğrafları ve duygularını paylaşan Aslı Enver, "Rastgele çekilen fotoğraflar daha güzel çıkar. Tesadüfen tanışılan insanlarla daha mutlu oluruz, kıyıda köşede uyuyakalmak uykunun en keyiflisidir, plansız hadi denilerek yapılan aktiviteler daha eğlencelidir. Her şeyin 'kendiliğinden' olanı güzel" dedi.

Aslı Enver'den geçmişiyle ilgili dikkat çeken itiraf: Abartılı davranmışım

"GEÇMİŞTE ABARTILI DAVRANMIŞIM"

Evlendikten kısa bir süre sonra anne olacağını öğrenen oyuncu Aslı Enver, Instyle dergisine konuştu. Enver, "Yalnızlıkla ilgili korkular kalkınca gelecekle ilgili endişeler de azalıyor, geçmişteki bazı davranışlarımın da ne kadar abartılı olduğunu görüyorum. Kendimi daha iyi tanıyor ve dolayısıyla da daha iyi hissediyorum artık" dedi.

Aslı Enver'den geçmişiyle ilgili dikkat çeken itiraf: Abartılı davranmışım
Aslı Enver'den geçmişiyle ilgili dikkat çeken itiraf: Abartılı davranmışım
Kaynak: Snob Magazin
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Berkin Gökbudak, Aslı Enver, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aslı Enver'den geçmişiyle ilgili dikkat çeken sözler: Bazı davranışlarımın abartılı olduğunu görüyorum - Son Dakika

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