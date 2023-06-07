Aslı Enver, 7,5 aylık hamile haliyle poz verdi

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Mehmet Günsur ile Disney Plus'ta yayınlanacak olan Arayış dizisinde başrol oynayan Aslı Enver, dün akşam proje kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı. Kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturan Aslı Enver, gecede karnı burnunda pozlar verdi.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞIYOR

Şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan Aslı Enver, davette pembe bol bir elbise tercih etti. Gold takıları ve ayakkabısıyla dikkatleri üzerine çeken Enver, gecede verdiği pozları da 6,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Enver'in "Çok heyecanlı" notuyla yaptığı paylaşıma Eda Ece, Nur Fettahoğlu ve Esra Erol'dan nazar boncuklu yorumlar geldi. Oyuncu paylaşımına kısa sürede 207 binden fazla beğeni geldi.

İşte 7,5 aylık hamile Aslı Enver'den yeni pozlar...