Aslı Enver, ilk bebeğini dünyaya getirdi - Son Dakika
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Aslı Enver, ilk bebeğini dünyaya getirdi

Aslı Enver, ilk bebeğini dünyaya getirdi

08.07.2023 16:49

Geçtiğimiz sene kasım ayında sessiz sedasız Berkin Gökbulak ile nikah masasına oturan güzel oyuncu Aslı Enver, 4 Temmuz'da ilk bebeğini dünyaya getirdi. Kızına Elay adını veren oyuncu, sosyal medya hesabından ilk aile pozunu paylaştı. Instagram hesabından kızını emzirdiği esnada eşiyle verdiği aile pozunu paylaşan oyuncu 'Benim güzel ailem. 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü. Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkür ederim. Bol kahkahalı, huzurlu, mutlu büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sene kasım ayında sessiz sedasız Berkin Gökbulak ile nikah masasına oturan güzel oyuncu Aslı Enver, 4 Temmuz'da ilk bebeğini dünyaya getirdi. Kızına Elay adını veren oyuncu, sosyal medya hesabından ilk aile pozunu paylaştı.

Instagram hesabından kızını emzirdiği esnada eşiyle verdiği aile pozunu paylaşan oyuncu "Benim güzel ailem. 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü. Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkür ederim. Bol kahkahalı, huzurlu, mutlu büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum" ifadelerini kullandı.

Annelik heyecanı yaşayan Aslı Enver, ilk aile pozunu paylaştı
Annelik heyecanı yaşayan Aslı Enver, ilk aile pozunu paylaştı
Annelik heyecanı yaşayan Aslı Enver, ilk aile pozunu paylaştı
Annelik heyecanı yaşayan Aslı Enver, ilk aile pozunu paylaştı
Annelik heyecanı yaşayan Aslı Enver, ilk aile pozunu paylaştı
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Aslı Enver, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aslı Enver, ilk bebeğini dünyaya getirdi - Son Dakika


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