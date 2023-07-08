Aslı Enver, ilk bebeğini dünyaya getirdi

Geçtiğimiz sene kasım ayında sessiz sedasız Berkin Gökbulak ile nikah masasına oturan güzel oyuncu Aslı Enver, 4 Temmuz'da ilk bebeğini dünyaya getirdi. Kızına Elay adını veren oyuncu, sosyal medya hesabından ilk aile pozunu paylaştı.
Instagram hesabından kızını emzirdiği esnada eşiyle verdiği aile pozunu paylaşan oyuncu "Benim güzel ailem. 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü. Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkür ederim. Bol kahkahalı, huzurlu, mutlu büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum" ifadelerini kullandı.
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