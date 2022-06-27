Aslı Enver, siyah bikinisiyle iskeleye uzanarak poz verdi! - Son Dakika
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Aslı Enver, siyah bikinisiyle iskeleye uzanarak poz verdi!

27.06.2022 14:23

Geçtiğimiz aylarda özel hayatıyla gündem olan başarılı oyuncu Aslı Enver, bir süredir kardeşiyle tatil yapıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, plajda siyah bikinisiyle arka arkaya verdiği pozları paylaştı.

Murat Boz ile ilişkisini bitirdikten yıllar sonra iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşamaya başlayan Aslı Enver, aradığı mutluluğu bulamadı. Müstakbel kayınvalidesi ile de tanışan oyuncunun mutluluğu kısa sürdü. İlişkisi bittikten sonra kardeşiyle tatile çıkan oyuncu, bikinili pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Aktif olarak kullandığı Instagram hesabında 6,3 milyon takipçisi bulunan 38 yaşındaki oyuncu, siyah-beyaz bikinisiyle iskeleye uzanarak art arda pozlar verdi. Enver'in gözlük, balina ve kalp emojisi koyarak paylaştığı fotoğraflar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Aslı Enver'in tatil pozları...

Aslı Enveri, bikinisiyle iskeleye uzanarak peş peşe pozlar verdi
Aslı Enveri, bikinisiyle iskeleye uzanarak peş peşe pozlar verdi
Aslı Enveri, bikinisiyle iskeleye uzanarak peş peşe pozlar verdi
Aslı Enveri, bikinisiyle iskeleye uzanarak peş peşe pozlar verdi
Aslı Enveri, bikinisiyle iskeleye uzanarak peş peşe pozlar verdi
Aslı Enveri, bikinisiyle iskeleye uzanarak peş peşe pozlar verdi
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Önder Öztarhan, Aslı Enver, Murat Boz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aslı Enver, siyah bikinisiyle iskeleye uzanarak poz verdi! - Son Dakika


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