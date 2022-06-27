Aslı Enver, siyah bikinisiyle iskeleye uzanarak poz verdi!

Murat Boz ile ilişkisini bitirdikten yıllar sonra iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşamaya başlayan Aslı Enver, aradığı mutluluğu bulamadı. Müstakbel kayınvalidesi ile de tanışan oyuncunun mutluluğu kısa sürdü. İlişkisi bittikten sonra kardeşiyle tatile çıkan oyuncu, bikinili pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.
Aktif olarak kullandığı Instagram hesabında 6,3 milyon takipçisi bulunan 38 yaşındaki oyuncu, siyah-beyaz bikinisiyle iskeleye uzanarak art arda pozlar verdi. Enver'in gözlük, balina ve kalp emojisi koyarak paylaştığı fotoğraflar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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